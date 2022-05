‘Interceptor’: Longa de ação com Elsa Pataky ganha trailer oficial; confira

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (4) o trailer oficial de ‘Interceptor‘, suspense de ação estrelado por Elsa Pataky (‘Velozes e Furiosos 5’). A direção fica por conta de Matthew Reilly, que também assina o roteiro, junto com Stuart Beattie (‘Colateral’). Com informações de Cine Pop.





O elenco também conta com Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels e Zoe Carides. A estreia está prevista para 3 de junho.

“A rígida e magoada capitã JJ Collins (Elsa Pataky) se vê encarregada de uma solitária base de interceptação de mísseis nucleares no meio do Oceano Pacífico depois que ela é injustamente expulsa de seu emprego dos sonhos no Pentágono. Quando um ataque ameaça a própria base, Collins fica cara a cara com o carismático e corrupto Alexander Kessel (Luke Bracey), um ex-oficial de inteligência militar dos EUA com a intenção de realizar um plano impensável. Com apenas alguns minutos no relógio, Collins deve utilizar seus anos de treinamento tático e experiência militar para determinar em quem ela pode confiar e impedir Kessel e seus mercenários secretos de completar sua terrível missão”, diz a sinopse oficial.

Confira: