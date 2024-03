Intercâmbio comercial EUA-Venezuela disparou quase 130% em 2023, apesar de tensões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/03/2024 - 20:38 Para compartilhar:

O intercâmbio comercial entre Venezuela e Estados Unidos subiu em 2023 para 6 bilhões de dólares (cerca de R$ 30 bilhões), mais que o dobro de 2022, segundo um relatório privado divulgado nesta segunda-feira (11).

Segundo a privada Câmara Venezuelano-Americana de Indústria e Comércio (VenAmCham), “houve um intercâmbio comercial de 6,092 bilhões de dólares” (R$ 30,31 bilhões) entre Venezuela e Estados Unidos no ano passado, “um aumento de 127,35% (US$ 3,41 bilhões ou R$ 16,97 bilhões) em comparação com o acumulado de 2022 (2,68 bilhões ou R$ 13,3 bilhões)”.

Este aumento ocorreu em um contexto de flexibilização das sanções impostas por Washington ao petróleo, ao gás e ao ouro do país.

A Casa Branca, no entanto, advertiu que poderia reverter as licenças a partir de abril por questionamentos às eleições marcadas para 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro tentará se reeleger para um terceiro mandato de seis anos.

