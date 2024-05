Inter x Juventude é adiado devido a temporais que atingem Rio Grande do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/04/2024 - 23:26 Para compartilhar:

A partida entre Internacional e Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, prevista para esta quarta-feira, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido aos fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana. A equipe de Caxias do Sul, a cerca de 130 quilômetros de Porto Alegre, onde ocorreria o jogo, sequer conseguiu chegar na capital gaúcha. A nova data será 10 de maio, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Representantes de CBF, Federação Gaúcha de Futebol (FGF), governo gaúcho e dos clubes estiveram em contato durante esta terça-feira para tratar sobre a manutenção ou não do jogo. Por volta de 20h, o Juventude informou que não conseguiu concluir a viagem até Porto Alegre. O motivo foi a queda de uma barreira entre os municípios de Boa Vista do Sul e Teutônia. A delegação voltou para Caxias do Sul.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, definiu a decisão como “bom senso” e prestou solidariedade aos atingidos pelas chuvas. Ao menos 65 cidades relataram danos. “Prevaleceu o bom senso e a responsabilidade na decisão para que o jogo de amanhã (quarta-feira) fosse adiado. O mais importante agora é colocarmos o clube à disposição da sociedade gaúcha neste momento de dificuldades pela qual passamos”, escreveu no X (antigo Twitter).

Em nota, a CBF afirmou que a prioridade é “resguardar a segurança e a integridade física de todos os envolvidos” na partida. A entidade reiterou que seria inviável a realização do jogo após o índice pluviométrico apontar 300 milímetros de chuva em Porto Alegre nesta terça-feira. Os jogos da Série A2 do Campeonato Gaúcho também foram adiados pela FGF.

Os fortes temporais chegaram a provocar a morte de cinco pessoas no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de perigo para tempestades iniciado na segunda-feira, permanece válido pelo menos até o início da noite de quinta-feira.