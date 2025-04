Inter volta a perder e tem liderança ameaçada

MILÃO, 27 ABR (ANSA) – A Inter perdeu em casa neste domingo (27) por 1 a 0 para a Roma em jogo válido pela Série A do Campeonato Italiano, resultado que pode ser decisivo na batalha pelo Scudetto.

O único gol do jogo foi marcado por Matias Soulé aos 22 do primeiro tempo, mas, no apito final, muitos dos 70 mil torcedores presentes no San Siro incentivaram os nerazzurri, que também seguem vivos na Liga dos Campeões da Uefa.

“É futebol, estamos vindo de três derrotas dolorosas. Mas a equipe tentou. A partida foi muito importante, o abraço da torcida no final foi muito bonito. Foi uma derrota dura”, afirmou o técnico da Inter, Simone Inzaghi, em entrevista ao Dazn após a derrota para a Roma.

“Faltou-nos clareza. Ainda há jogos importantes, precisamos recuperar a clareza e reagir a esta semana”, acrescentou Inzaghi.

Com a derrota, a Inter chegou a 71 pontos na Série A, e o Napoli, com a mesma pontuação, pode assumir a liderança isolada se empatar ou ganhar do Torino neste domingo.

Na próxima quarta-feira (30), a Inter também terá a primeira partida da semifinal da Champions contra o Barcelona, na casa do adversário.

Ainda pela Série A, a Fiorentina bateu o Empoli por 2 a 1 em casa, dominando quase toda a partida ao fazer seus dois gols ainda no primeiro tempo com Yacine Adli e Rolando Mandragora.

Apenas no segundo tempo, Jaccopo Fazzini conseguiu diminuir o placar para o time visitante. (ANSA).