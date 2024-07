Inter volta a jogar mal e perde para o Rosario Central nos playoffs da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 23:40 Para compartilhar:

Ainda com o interino Pablo Fernandez como treinador, o Internacional sofreu com as mesmas dificuldades dos jogos passados e conheceu o seu sétimo tropeço consecutivo na temporada, ao perder para o Rosario Central por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, pela partida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para classificar, o Inter precisará vencer por dois gols ou mais de diferença. Um triunfo pelo placar mínimo, levará o duelo para os pênaltis.

O Internacional fez um primeiro tempo sem brilho. Ainda assim, os gaúchos tiveram a melhor chance. Aos 21 minutos, Bruno Henrique recebeu de Alan Patrick e chutou, mas carimbou o travessão. O Rosario Central melhorou e adiantou a marcação.

Aos 26, Mauricio Martínez obrigou Rochet a fazer bela defesa. Os argentinos seguiram em cima, mas pouco incomodaram e o placar foi ao intervalo da forma como iniciou, zerado.

No segundo tempo, o time gaúcho foi surpreendido logo aos três minutos. Rômulo falhou ao perder a dividida para Campaz, que avançou com total liberdade, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Rochet para abrir o marcador.

O Inter tentou responder aos 11, mas a cabeçada de Alario foi salva em cima da linha por Marco Rubén. O time gaúcho foi perdendo fôlego, e o clima acabou ficando cada vez mais tenso, com várias discussões entre os jogadores. O reflexo estava na arquibancada, tanto que um torcedor caiu do segundo anel do estádio e precisou ser levado para o hospital.

Nos minutos finais, o Inter ainda tentou uma pressão, mas o Rosario esteve muito bem defensivamente e impediu que o time gaúcho empatasse. E, por pouco, não fez o segundo. Ortiz arriscou de longe e parou na defesa de Rochet.

O Internacional volta a campo no sábado, às 18h30, para enfrentar o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.