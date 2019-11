Inter vence Verona e assume liderança do Campeonato Italiano; Napoli só empata

Após uma dolorosa derrota sofrida diante do Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, a Inter reagiu e venceu neste sábado por 2 a 1 o Verona e assumiu provisoriamente a liderança da Serie A italiana, com dois pontos a mais que a Juventus, que joga no domingo.

Mas a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte sofreu para conseguir a vitória em casa, no estádio Giuseppe Meazza.

O meio-campo Valerio Verre abriu o placar para o Verona aos 19 minutos, convertendo um pênalti que foi marcado após um choque entre seu companheiro Mattia Zaccagni e o goleiro da Inter, o esloveno Samir Handanovic.

A Inter reagiu no segundo tempo e empatou por meio do volante uruguaio Matías Vecino (65) de cabeça após um bom cruzamento do ponta-direita Valentino Lazaro.

Minutos depois, a vitória veio graças a um gol do meia Nicolo Barella (83) com um belo chute no ângulo.

Com esta vitória, a Inter obriga a Juventus a vencer o Milan no domingo para recuperar a liderança. Já os ‘rossoneri’ lutam para deixar o incômodo 13º lugar.

Mais cedo, o campeão do mundo pela seleção italiana em 2006, Fabio Grosso, teve uma estreia complicada como técnico do Brescia (19º) ao ser goleado por 4 a 0 em casa pelo Torino (11º).

Aos 26 minutos a equipe de Turim já vencia por 2 a 0 com pênaltis convertidos por Andrea Bellotti. Os outros dois gols foram marcados pelo atacante Alex Berenguer.

Uma semana depois de ter sido vítima de insultos racistas contra o Verona fora de casa, o atacante Mario Balotelli teve uma atuação apagada e foi substituído no intervalo.

Essa foi a primeira vitória do Torino, que chegou a 14 pontos em 12 jogos, desde o dia 26 de setembro.

– Napoli não reage –

Também neste sábado, o Napoli (7º) fechou uma semana tensa, marcada pelo ‘motim’ de seus jogadores que abandonaram a concentração imposta pela diretoria com outra partida decepcionante, com um decepcionante 0 a 0 diante do Genoa (17º) em casa.

Por esse comportamento, os jogadores foram recebidos pelos torcedores no estádio de San Paolo com vaias e cartazes com mensagens como “Deveriam estar envergonhados”, “Trabalhem” e “Respeito” foram exibidos.

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, que em vários momentos foi dominada pelo time treinado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, não deu sinais de reação à situação difícil que vive no momento.

Com esse resultado, o Napoli, atual vice-campeão italiano, já fica a 12 pontos do líder Inter.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Sassuolo – Bologna 3 – 1

– Sábado:

Brescia – Torino 0 – 4

Inter – Hellas Verona 2 – 1

Napoli – Genoa 0 – 0

– Domingo:

(09h30) Cagliari – Fiorentina

(12h00) Lazio – Lecce

Sampdoria – Atalanta

Udinese – SPAL

(15h00) Parma – Roma

(17h45) Juventus – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 31 12 10 1 1 26 12 14

2. Juventus 29 11 9 2 0 19 9 10

3. Roma 22 11 6 4 1 20 12 8

4. Lazio 21 11 6 3 2 24 11 13

5. Atalanta 21 11 6 3 2 30 18 12

6. Cagliari 21 11 6 3 2 18 10 8

7. Napoli 19 12 5 4 3 21 15 6

8. Fiorentina 16 11 4 4 3 16 14 2

9. Hellas Verona 15 12 4 3 5 10 11 -1

10. Parma 14 11 4 2 5 16 15 1

11. Torino 14 12 4 2 6 15 17 -2

12. Sassuolo 13 11 4 1 6 21 21 0

13. Milan 13 11 4 1 6 11 15 -4

14. Udinese 13 11 4 1 6 8 18 -10

15. Bologna 12 12 3 3 6 16 20 -4

16. Lecce 10 11 2 4 5 13 21 -8

17. Genoa 9 12 2 3 7 14 26 -12

18. Sampdoria 8 11 2 2 7 7 19 -12

19. Brescia 7 11 2 1 8 10 20 -10

20. SPAL 7 11 2 1 8 7 18 -11

