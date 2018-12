Inter vence Udinese e se aproxima do vice-líder Napoli

Com um gol de pênalti do argentino Mauro Icardi a 15 minutos do fim do jogo, a Inter de Milão (3ª) venceu neste sábado a Udinese (17º) por 1 a 0 e se aproximou provisoriamente a três pontos do Napoli, vice-líder do Campeonato Italiano.

A jogada que acabou decidindo o jogo foi definida graças ao uso do VAR, que ajudou o árbitro a perceber um toque de mão do zagueiro marfinense Seko Fofana dentro da área da Udinese.

Com sangue frio, Icardi converteu o pênalti com uma ‘cavadinha’.

Com a vitória, a Inter acaba com a sequência de resultados ruins (um empate e uma derrota nas últimas duas rodadas) e, principalmente, dá um pouco de alegria à torcida, decepcionada após a eliminação da equipe na Liga dos Campeões no meio de semana.

A rodada deste sábado se completa com o clássico de Turim entre Torino (6º) e Juventus, líder isolada do Campeonato Italiano com 43 pontos, contra 35 do Napoli, que visita no domingo o Cagliari (13º), e 32 da Inter de Milão.

— Programação e resultados da 16ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Inter – Udinese 1 – 0

Torino – Juventus

– Domingo:

(09h30) SPAL – Chievo

(12h00) Sampdoria – Parma

Frosinone – Sassuolo

Fiorentina – Empoli

(15h00) Cagliari – Napoli

(17h30) Roma – Genoa

– Segunda-feira:

(17h30) Atalanta – Lazio

– Terça-feira:

(17h30) Bologna – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 43 15 14 1 0 32 8 24

2. Napoli 35 15 11 2 2 32 14 18

3. Inter 32 16 10 2 4 28 13 15

4. Milan 26 15 7 5 3 24 18 6

5. Lazio 25 15 7 4 4 22 18 4

6. Torino 22 15 5 7 3 19 16 3

7. Atalanta 21 15 6 3 6 29 20 9

8. Roma 21 15 5 6 4 26 20 6

9. Sassuolo 21 15 5 6 4 24 22 2

10. Parma 21 15 6 3 6 16 19 -3

11. Sampdoria 20 15 5 5 5 23 19 4

12. Fiorentina 19 15 4 7 4 21 16 5

13. Cagliari 17 15 3 8 4 15 19 -4

14. Empoli 16 15 4 4 7 19 26 -7

15. Genoa 16 15 4 4 7 20 30 -10

16. SPAL 15 15 4 3 8 14 24 -10

17. Udinese 13 16 3 4 9 13 22 -9

18. Bologna 11 15 2 5 8 13 24 -11

19. Frosinone 8 15 1 5 9 11 33 -22

20. Chievo 3 15 0 6 9 12 32 -20

