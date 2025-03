Inter vence Udinese e mantém vantagem na liderança do Italiano

A Inter de Milão manteve a vantagem na liderança do Campeonato Italiano ao derrotar a Udinese por 2 a 1 neste domingo (30), pela 30ª rodada, que também teve a derrota da Atalanta (3ª) para a Fiorentina por 1 a 0.

Graças a esta quarta vitória em cinco partidas, os ‘nerazzurri’ somam 67 pontos na tabela contra 64 do Napoli (2º), que no último jogo do dia venceu o Milan (9º) por 2 a 1.

Antes de entrar em um intenso mês de abril, com a semifinal da Copa da Itália contra o Milan e as quartas de final da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, a Inter segue mantendo a regularidade.

Sem o capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que foi poupado e acompanhou a partida nas tribunas do estádio Giuseppe Meazza, a Inter abriu vantagem com os gols de Marko Arnautovic (12′) e Davide Frattesi (29′), ambos com passe de Federico Dimarco.

A Udinese descontou com o zagueiro francês Oumer Soulet (71′) e, nos acréscimos, o goleiro interista Yann Sommer evitou o empate com uma defesa em cima da linha (90’+2).

Irritado com a arbitragem, o técnico da Inter, Simone Inzaghi, expulso na reta final por reclamação.

“Perdemos a lucidez, paramos de jogar e poderíamos ter sido derrotados”, admitiu Inzaghi após a partida.

– Napoli não se rende –

O Napoli se manteve firme na luta pelo ‘Scudetto’ ao vencer o Milan por 2 a 1 no estádio Diego Maradona.

O time napolitano saiu na frente no primeiro minuto de jogo com Matteo Politano aproveitando a desatenção da defesa milanista para acertar o canto do goleiro Mike Maignan.

Ainda no primeiro tempo, o Napoli ampliou com o belga Romelu Lukaku (19′), que marcou o gol de número 499 de sua carreira.

No segundo tempo, o mexicano Santiago Giménez (69′) desperdiçou um pênalti para o Milan, que diminuiu na reta final com Luka Jovic (84′).

“Temos ciência de que um dos melhores times da Europa ainda está na nossa frente, mas continuamos vivos”, declarou o técnico do Napoli, Antonio Conte.

Mais cedo, a Atalanta foi derrotada pela Fiorentina por 1 a 0 e o técnico Gian Piero Gasperini jogou a toalha na disputa pelo título.

“O sonho do ‘Scudetto’ acabou. Já era um sonho impossível desde a nossa derrota para a Inter [2 a 0 antes da data Fifa]. Agora jogamos para manter a terceira posição e classificar para a Liga dos Campeões”, afirmou Gasperini.

A Atalanta, 3ª colocada a nove pontos da Inter, perdeu com um gol de Moise Kean (45′), seu 16º nesta temporada na Serie A.

Com 51 pontos, a Fiorentina se mantém em oitavo na tabela, a um ponto da sexta colocação, que dá acesso à Liga Conferência da próxima temporada.

E na lanterna do campeonato, o Monza aparece praticamente fadado ao rebaixamento, depois da derrota por 3 a 0 diante do Cagliari.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Como – Empoli 1 – 1

Unione Venezia – Bologna 0 – 1

Juventus – Genoa 1 – 0

Lecce – Roma 0 – 1

– Domingo:

Cagliari – Monza 3 – 0

Fiorentina – Atalanta 1 – 0

Inter – Udinese 2 – 1

Napoli – Milan 2 – 1

– Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona – Parma

(15h45) Lazio – Torino

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 67 30 20 7 3 67 28 39

2. Napoli 64 30 19 7 4 47 24 23

3. Atalanta 58 30 17 7 6 63 29 34

4. Bologna 56 30 15 11 4 50 34 16

5. Juventus 55 30 14 13 3 46 28 18

6. Roma 52 30 15 7 8 45 30 15

7. Lazio 51 29 15 6 8 50 41 9

8. Fiorentina 51 30 15 6 9 47 30 17

9. Milan 47 30 13 8 9 45 35 10

10. Udinese 40 30 11 7 12 36 41 -5

11. Torino 38 29 9 11 9 34 34 0

12. Genoa 35 30 8 11 11 28 38 -10

13. Como 30 30 7 9 14 36 47 -11

14. Hellas Verona 29 29 9 2 18 29 58 -29

15. Cagliari 29 30 7 8 15 31 44 -13

16. Parma 25 29 5 10 14 35 49 -14

17. Lecce 25 30 6 7 17 21 49 -28

18. Empoli 23 30 4 11 15 24 47 -23

19. Unione Venezia 20 30 3 11 16 23 43 -20

20. Monza 15 30 2 9 19 24 52 -28

