Inter vence Roma fora de casa; Milan derrota Lazio

A Inter de Milão conseguiu uma vitória importante sobre a Roma por 2 a 0 neste sábado, no estádio Olímpico, e se manteve na quarta posição do Campeonato Italiano, que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

O time ‘nerazzurro’ soma agora 63 pontos e alcança provisoriamente a Juventus (3ª), que no domingo visita a Atalanta (6ª). Além disso, a Inter mantém dois pontos de vantagem sobre o Milan (5º), que mais cedo derrotou a Lazio (2ª) por 2 a 0.

Com suas vitórias, Inter e Milan vão com moral para o confronto de quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Champions.

Jogando em Roma, os ‘nerazzurri’ abriram o placar no primeiro tempo com Federico Dimarco (33′) batendo cruzado após assistência do holandês Denzel Dumfries.

Na segunda etapa, a Inter amplicou com um chute de fora da área do belga Romelu Lukaku (74′), aproveitando passe do argentino Lautaro Martínez.

Esta foi a quarta vitória seguida da Inter de Milão na Serie A, que parece ter deixado para trás a crise que viveu em março e em abril.

Já a Roma cai para a sétima posição na tabela, fora da zona de classificação para a Champions, e terá que recuperar a confiança para o jogo de ida das semifinais da Liga Europa, na quinta-feira, contra o Bayer Leverkusen.

“Jogamos contra o time mais forte da Itália, que está nas semifinais da Liga dos Campeões, e fizemos isso com jogadores exaustos. Vou para casa com muito orgulho, quinta-feira vamos responder”, disse o técnico romanista, o português José Mourinho, após a derrota para a Inter.

Por sua vez, o Milan derrotou a Lazio sem sustos na abertura da 34ª rodada, mas a má notícia para os ‘rossoneri’, no entanto, foi a lesão do atacante português Rafael Leão, principal peça ofensiva da equipe.

O jogador se queixou de dores na coxa direita depois de uma arrancada e foi substituído logo aos 11 minutos pelo belga Alexis Saelemaekers.

“De acordo com o que ele me disse, não acho que seja particularmente grave, mas o importante é como ele se sentirá amanhã (domingo)”, disse o técnico milanista, Stefano Pioli, à plataforma DAZN.

Apesar da saída de Leão, o Milan abriu o placar pouco depois com o argelino Ismaël Bennacer (17′), que recuperou a bola pressionando a defesa da Lazio e bateu de primeira após assistência de Olivier Giroud.

O segundo gol milanista saiu aos 29 da primeira etapa com Theo Hernández, que avançou pela esquerda e acertou belo chute de fora da área.

Com a derrota, a Lazio pode perder a segunda posição na tabela caso a Juventus vença a Atalanta no domingo.

Esta é a primeira rodada da Serie A desde que o Napoli conquistou matematicamente o terceiro ‘Scudetto’ de sua história, ao empatar em 1 a 1 com a Udinese na última quinta-feira.

No domingo, o time napolitano vai comemorar o título com sua torcida no estádio Diego Maradona, contra a Fiorentina.

— Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:





– Sábado:

Milan – Lazio 2 – 0

Roma – Inter 0 – 2

(15h45) Cremonese – Spezia

– Domingo:

(07h30) Atalanta – Juventus

(10h00) Torino – Monza

(13h00) Napoli – Fiorentina

(15h45) Lecce – Hellas Verona

– Segunda-feira:

(13h30) Udinese – Sampdoria

Empoli – Salernitana





(15h45) Sassuolo – Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 80 33 25 5 3 69 23 46

2. Lazio 64 34 19 7 8 52 26 26

3. Juventus 63 33 19 6 8 50 28 22

4. Inter 63 34 20 3 11 62 35 27

5. Milan 61 34 17 10 7 55 39 16

6. Atalanta 58 33 17 7 9 56 39 17

7. Roma 58 34 17 7 10 45 33 12

8. Fiorentina 46 33 12 10 11 45 39 6

9. Bologna 45 33 12 9 12 42 43 -1

10. Monza 45 33 12 9 12 41 44 -3

11. Torino 45 33 12 9 12 35 38 -3

12. Udinese 43 33 10 13 10 43 41 2

13. Sassuolo 43 33 12 7 14 40 49 -9

14. Salernitana 35 33 7 14 12 41 54 -13

15. Empoli 35 33 8 11 14 29 43 -14

16. Lecce 31 33 7 10 16 28 40 -12

17. Spezia 27 33 5 12 16 28 54 -26

18. Hellas Verona 27 33 6 9 18 27 51 -24

19. Cremonese 21 33 3 12 18 29 59 -30

20. Sampdoria 17 33 3 8 22 20 59 -39

