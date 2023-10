Inter vence Roma e retoma liderança do Italiano; Napoli e Milan empatam

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 19:28 Para compartilhar:

A Inter de Milão derrotou a Roma por 1 a 0 neste domingo (29) e retomou a liderança isolada do Campeonato Italiano, provisoriamente ocupada pela Juventus desde sábado, após a vitória do time de Turim sobre o Verona por 1 a 0.

Os torcedores ‘nerazzurri’ no estádio San Siro receberam com vaias o atacante belga Romelu Lukaku, que defendeu a Inter na temporada passada e agora é jogador romanista.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante francês Marcus Thuram (81′), que mandou a bola para as redes depois de receber cruzamento pela esquerda de Federico Dimarco.

Antes de marcar, Thuram teve duas chances de abrir o placar, uma aos 30 do primeiro tempo em um chute que foi salvo pelo goleiro Rui Patrício e outra em uma cabeçada que passou perto da trave logo depois do intervalo (48′).

O gol foi um prêmio para o domínio interista, embora a Roma também tenha criado oportunidades para sair com a vitória de San Siro, principalmente em um cabeceio de Bryan Cristante (65′) que o goleiro suíço Yann Sommer salvou com uma defesa espetacular.

O técnico do time romano, José Mourinho, não esteve no banco por ter sido expulso no último jogo e cumpriu suspensão.

Lukaku, ídolo ‘nerazzurro’ até a temporada passada, foi muito vaiado pelos interistas e teve uma atuação discreta na partida.

“O time se preparou bem para o jogo, sem se concentrar apenas em Lukaku. Vi uma equipe lúcida e paciente”, comemorou o treinador da Inter, Simone Inzaghi.

Com esta vitória, a Inter de Milão chega a 25 pontos na tabela, dois à frente da Juventus.

No último jogo do dia, Napoli e Milan empataram em 2 a 2 no estádio Diego Maradona.

Sem o artilheiro nigeriano Victor Osimhen, lesionado, o time napolitano teve que correr atrás do resultado depois de sair perdendo por 2 a 0.

O Milan abriu sua vantagem no primeiro tempo, com o francês Olivier Giroud balançando as redes duas vezes (22′ e 31′), mas tudo mudou na etapa final.

Após uma grande jogada individual pelo lado direito, Matteu Politano diminuiu para o Napoli batendo forte (50′)

O empate veio com Giacomo Raspadori (64′) acertando bela cobrança de falta, sem chances para o goleiro Mike Maignan.

com o resultado, o Milan cai para a terceira posição, ultrapassado pela Juventus, e o Napoli fica em quarto.

A 10ª rodada do Campeonato Italiano termina na segunda-feira, com a Atalanta visitando o Empoli e a Lazio recebendo a Fiorentina.

— Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:





– Sexta-feira:

Genoa – Salernitana 1 – 0

– Sábado:

Sassuolo – Bologna 1 – 1

Lecce – Torino 0 – 1

Juventus – Hellas Verona 1 – 0

– Domingo:

Cagliari – Frosinone 4 – 3

Monza – Udinese 1 – 1

Inter – Roma 1 – 0

Napoli – Milan 2 – 2

– Segunda-feira:





(14h30) Empoli – Atalanta

(16h45) Lazio – Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 25 10 8 1 1 25 5 20

2. Juventus 23 10 7 2 1 16 6 10

3. Milan 22 10 7 1 2 18 11 7

4. Napoli 18 10 5 3 2 22 12 10

5. Fiorentina 17 9 5 2 2 18 13 5

6. Atalanta 16 9 5 1 3 15 8 7

7. Bologna 15 10 3 6 1 11 8 3

8. Roma 14 10 4 2 4 20 13 7

9. Lazio 13 9 4 1 4 12 12 0

10. Monza 13 10 3 4 3 9 9 0

11. Lecce 13 10 3 4 3 10 12 -2

12. Frosinone 12 10 3 3 4 15 17 -2

13. Torino 12 10 3 3 4 7 12 -5

14. Genoa 11 10 3 2 5 11 14 -3

15. Sassuolo 11 10 3 2 5 13 17 -4

16. Hellas Verona 8 10 2 2 6 6 12 -6

17. Empoli 7 9 2 1 6 3 16 -13

18. Udinese 7 10 0 7 3 6 14 -8

19. Cagliari 6 10 1 3 6 9 21 -12

20. Salernitana 4 10 0 4 6 6 20 -14

