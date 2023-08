Inter vence River nos pênaltis no Beira-Rio e avança às quartas da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2023 - 23:51 Compartilhe

O Internacional eliminou o argentino River Plate, um dos sérios candidatos ao título, da Copa Libertadores-2023 e avançou para as quartas de final ao vencer por 9 a 8 nos pênaltis e 2 a 1 nos 90 minutos de uma partida tensa disputada nesta terça-feira (8) em Porto Alegre.

O zagueiro argentino Gabriel Mercado (70′) e o meia Alan Patrick (78′) colocaram em vantagem o time gaúcho, que estava prestes a classificação no tempo regulamentar. Mas no fim o zagueiro paraguaio Robert Rojas (90′) descontou e levou a decisão para as penalidades máximas.

A partida de ida, disputada na semana passada em Buenos Aires, havia terminado com o placar de 2 a 1 a favor da equipe argentina.

Após 18 cobranças, os jogadores comandados pelo técnico Eduardo Coudet avançaram em busca do terceiro título da Libertadores da história do Inter. Pablo Solari, do River, mandou a bola para o fundo da rede mas sua cobrança foi anulada por tocar na bola duas vezes ao escorregar, e Rojas chutou a bola no travessão.

O Inter enfrentará nas quartas de final o Bolívar, da Bolívia, que surpreendeu ao eliminar, também nos pênaltis, o atual vice-campeão, o Athletico Paranaense, em partida disputada simultaneamente em Curitiba.

