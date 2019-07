Inter vence Nacional com gol no fim na ida das oitavas da Libertadores

O Internacional de Porto Alegre conseguiu uma valiosa vitória de 1 a 0 nesta quarta-feira em sua visita ao uruguaio Nacional, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América disputada em Montevidéu.

O gol do Inter, que jogou bem menos do que seu anfitrião durante toda a partida, foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo pelo artilheiro peruano Paolo Guerrero, definindo com precisão uma bola lançada que atravessou a defesa tricolor.

Com a vitória fora de casa, os gaúchos conseguiram uma ótima vantagem para o jogo de volta, em Porto Alegre.

– Jogo ofensivo –

As duas equipes entraram em campo com escalações ofensivas: o Inter apostando em Guerrero e o Inter em Gonzalo Bergessio no ataque.

A primeira chance foi do Inter aos 8 minutos por meio de Guerrero que tocou para Patrick. O meia chutou com efeito mas a bola foi para fora.

Mas o time gaúcho se mostrou desordenado e sem objetivos claros no início da partida.

A primeira chance clara do Nacional foi aos 10 minutos quando Neves roubou uma bola e tocou para Bergessio, mas o atacante não conseguiu acertar a finalização.

Aos 19 o Inter teve uma boa chance quando Andrés D’Alessandro cobrou um tiro livre na esquerda na entrada da área na pequena área, a defesa cedeu o rebote, Diego López arrematou e Guillermo Cotugno salvou em cima da linha.

O Nacional respondeu e Bergessio quase marcou aos 23 depois de aproveitar uma sobra em uma jogada que ele mesmo havia iniciado. O chute cruzado e rasante passou perto da trave de Marcelo Lomba e foi pela linha de fundo.

O time uruguaio, comandado por Álvaro Gutiérrez, parecia decidido e aos 25 minutos Zunino acionou Bergessio que avançou, se livrou da marcação e chutou de pé esquerdo mas a bola subiu muito e foi para fora.

Aos 33 o Inter teve uma boa jogada com um passe em profundidade de Edenilson para López. O atacante tocou para Guerrero no meio da área, mas o chute foi bloqueado por Cotugno.

Apesar de toda a movimentação, o primeiro tempo acabou com 0 a 0 no placar.

– Gol colorado no fim –

O Nacional partiu para cima no segundo tempo, sabendo da importância de conseguir um placar favorável em casa.

Aos 8 minutos um cruzamento na área deu início a uma série de disparos ao gol de Lomba bem defendidos pelo Inter, que levantaram os 30 mil torcedores tricolores que lotaram o estádio.

Satisfeito com o empate o time brasileiro começou a diminuir o ritmo de jogo. Os minutos passavam e o Nacional começou a mostrar ansiedade. Jogava mais que o adversário, mas não encontrava o gol.

Aos 22 minutos, um chute de Bruno terminou com uma grande defesa de Rochet.

E no final da partida veio o inesperado gol do Inter. Wellington Silva tocou para Guerrero que mandou par ao fundo das redes tricolores.

Com este resultado e o gol fora de casa, o Inter deu um grande passo em Montevidéu enquanto que o Nacional terá que partir para o tudo ou nada na próxima quarta-feira em Porto Alegre.

Quem avançar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Flamengo e o equatoriano Emelec.

