Inter vence Monza e mantém liderança; Milan vira sobre Lecce

A Inter de Milão venceu o lanterna Monza por 3 a 2 neste sábado (8), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, e se manteve na liderança da tabela, enquanto seu arquirrival, o Milan deu sobrevida ao técnico Sérgio Conceição com uma vitória sobre o Lecce pelo mesmo placar.

Os gols de Samuelle Birindelli (32′) e Keita Baldé (44′) colocaram m Monza na frente antes de o austríaco Marko Arnautovic diminuir para a Inter antes do intervalo (45’+1).

Hakan Çalhanoglu (64′) empatou a partida e Georgios Kyriakopoulos (77′) marcou contra após uma cabeçada do argentino Lautaro Martínez.

Graças a esta reação no segundo tempo, os ‘nerazzurri’ vão terminar a 28ª, rodada na liderança, independentemente do resultado do Napoli (2º, 57 pontos), que no domingo vai enfrentar a Fiorentina.

A Inter volta a San Siro na próxima terça-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Feyenoord, depois de vencer a ida por 2 a 0, na Holanda.

– Milan vira sobre Lecce –

Com o futuro do técnico Sérgio Conceição incerto, o Milan evitou a humilhação de uma quarta derrota consecutiva na Serie A e bateu o Lecce por 3 a 2 de virada.

Sem o goleiro francês Mike Maignan, suspenso, o ‘rossonero’ perdia por 2 a 0 no início do segundo tempo graças aos dois gols de Nikola Krstovic (7′ e 59′).

A reação milanista começou com um gol contra de Antonino Gallo (68′), antes de Christian Pulisic balançar as redes duas vezes (73′ de pênalti e 81′) para conseguir a virada.

Com a vitória, a primeira desde o dia 15 de fevereiro, o Milan sobe provisoriamente para a oitava posição na tabela com 44 pontos.

Apesar do resultado, o futuro de Sérgio Conceição, que assumiu a equipe em dezembro, ainda é incerto.

Segundo a imprensa italiana, os dirigentes do Milan estavam dispostos a demitir o técnico português em caso de uma quarta derrota consecutiva e não contam com ele para a próxima temporada.

A diretoria estaria em negociações avançadas com Massimiliano Allegri, sem clube desde a sua polêmica saída da Juventus no final de maio.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Cagliari – Genoa 1 – 1

– Sábado:

Como – Unione Venezia 1 – 1

Parma – Torino 2 – 2

Lecce – Milan 2 – 3

Inter – Monza 3 – 2

– Domingo:

(08h30) Hellas Verona – Bologna

(11h00) Napoli – Fiorentina

(14h00) Empoli – Roma

(16h45) Juventus – Atalanta

– Segunda-feira:

(16h45) Lazio – Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 61 28 18 7 3 63 27 36

2. Napoli 57 27 17 6 4 43 22 21

3. Atalanta 55 27 16 7 4 59 26 33

4. Juventus 52 27 13 13 1 45 21 24

5. Lazio 50 27 15 5 7 49 35 14

6. Bologna 47 27 12 11 4 42 33 9

7. Fiorentina 45 27 13 6 8 42 28 14

8. Milan 44 28 12 8 8 42 32 10

9. Roma 43 27 12 7 8 42 30 12

10. Udinese 39 27 11 6 10 34 37 -3

11. Torino 35 28 8 11 9 33 34 -1

12. Genoa 32 28 7 11 10 26 36 -10

13. Como 29 28 7 8 13 34 44 -10

14. Hellas Verona 26 27 8 2 17 27 56 -29

15. Cagliari 26 28 6 8 14 28 43 -15

16. Lecce 25 28 6 7 15 20 46 -26

17. Parma 24 28 5 9 14 34 48 -14

18. Empoli 22 27 4 10 13 23 44 -21

19. Unione Venezia 19 28 3 10 15 23 42 -19

20. Monza 14 28 2 8 18 23 48 -25

