Inter vence Milan de virada e vai à semifinal da Copa da Itália

ROMA, 26 JAN (ANSA) – A Inter de Milão venceu o Milan por 2 a 1 no clássico desta terça-feira (26), no estádio Giuseppe Meazza, e garantiu sua classificação para a semifinal da Copa da Itália.

Os rossoneros abriram o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Ibrahimovic. Mas Lukaku, de pênalti, e Eriksen marcaram os gols da vitória de virada do time comandado por Antonio Conte.

O dérbi foi marcado pelo clima quente dentro de campo após confusão entre os atacantes Ibrahimovic e Lukaku. Os dois se estranharam, e o jogador do Milan teve que ser contido pelos companheiros de equipe. No segundo tempo, ele ainda foi expulso da partida.

Com o resultado, a Inter se mantém na busca pelo título e enfrentará Juventus ou Spal, que jogam amanhã (27), assim como Atalanta e Lazio. Já na quinta-feira (28), será a vez do Napoli pegar o Spezia para definir a outra semifinal. (ANSA)

