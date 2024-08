Inter vence Lecce; Milan decepciona e perde para o recém-promovido Parma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2024 - 20:31 Para compartilhar:

A Inter voltou a sorrir e o Milan continua sem decolar: depois de dois empates na estreia no campeonato italiano, os clubes milaneses viveram emoções opostas neste sábado (24), na segunda rodada, com uma vitória convincente do atual campeão da Serie A e uma derrota preocupante para os ‘rossoneri’.

Mesmo sem o seu artilheiro e capitão, o argentino Lautaro Martínez, lesionado, a Inter não falhou no primeiro jogo diante de seus torcedores, no estádio Giuseppe Meazza.

Os jogadores do técnico Simone Inzaghi venceram o Lecce por 2 a 0 num jogo em que abriram o placar por intermédio de Matteo Darmian logo aos 5 minutos. O time ampliou em um pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu no segundo tempo (69′).

Ao lado de Mehdi Taremi, titular na ausência de Lautaro Martínez, Marcus Thuram, autor de dois gols no último fim de semana no empate contra o Genoa (2-2), teve chances, mas não marcou neste sábado.

Graças a esses três pontos e a seu diferencial favorável, a Inter assumiu provisoriamente a liderança da Serie A.

– ‘Incompreensível’ –

Já o Milan ainda não acertou seu rumo no início desta temporada: depois de um empate em casa no último fim de semana, o atual vice-campeão da Serie A perdeu para o recém-promovido Parma (2-1).

Com dois jogos já disputados, o novo Milan do técnico Paulo Fonseca ainda segue com problemas. O treinador português, que sucedeu Stefano Pioli neste verão (europeu), continua sem vencer à frente do clube lombardo. É seu pior início de campeonato desde 2011.

A sua equipe, sem o atacante Álvaro Morata, sofreu o primeiro gol aos 2 minutos marcado pelo atacante romeno Dennis Man.

O americano Christian Pulisic deu esperança aos ‘rossoneri’ com o empate aos 66 minutos, mas o Parma voltou a ficar na frente aos 77 graças a Matteo Cancellieri, que se beneficiou dos erros de marcação da defesa visitante.

“Não se pode vencer este tipo de jogo defendendo assim, é incompreensível”, afirmou Fonseca. “Perdemos muitos duelos, cometemos muitos erros, chegamos sempre atrasados”, acrescentou.

Com um ponto, conquistado nos acréscimos contra o Torino (2-2) na primeira rodada, o Milan ocupa provisoriamente o 15º lugar do campeonato italiano.

O Parma, de volta à elite após três anos de ausência, é terceiro com quatro pontos.

A Udinese, com o onipresente Florian Thauvin (uma assistência e um gol), venceu a Lazio em Udine por 2 a 1 e também soma quatro pontos, os mesmos do Genoa, que venceu em sua visita ao Monza (1-0).

Neste domingo, a Atalanta, líder ao final da primeira rodada, enfrenta o Torino, em Turim. A Juventus do técnico Thiago Motta só entra em campo na segunda-feira, quando vai enfrentar o Verona fora de casa.

