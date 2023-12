Inter vence Lecce e mantém vantagem na liderança do Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/12/2023 - 19:10 Para compartilhar:

A líder Inter de Milão fez o dever de casa e venceu o Lecce (12º) em San Siro por 2 a 0 neste sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, mantendo a vantagem de quatro pontos sobre a Juventus (2ª), que venceu o Frosinone (14º) por 2 a 1.

Com os resultados, segue tudo igual entre os dois primeiros colocados, que só perderam um jogo até aqui no campeonato.

Contudo, ambos conseguiram se distanciar mais do Milan (3º), que na sexta-feira sofreu para empatar com a lanterna Salernitana. Os milanistas ficam agora a sete pontos da Juventus e a 11 da Inter.

Jogando em casa, os ‘nerazzurri’ abriram o placar contra o Lecce com gol do alemão Yann Bissek (43′) de cabeça, após o turco Hakan Calhanoglu levantar a bola na área em cobrança de falta.

No segundo tempo, Nicolò Barella (78′) fez o segundo gol interista aproveitando lindo passe de calcanhar do austríaco Marko Arnautovic.

O Lecce terminou a partida com dez jogadores, graças a expulsão do atacante Lameck Banda por reclamação (83′).

Mais cedo, a Juventus venceu o Frosinone fora de casa por 2 a 1 para se manter firme na briga pelo título com a Inter.

O jovem atacante turco Kenan Yildiz, de 18 anos, se livrou de três marcadores em uma grande jogada individual para fazer seu primeiro gol com a camisa da Juve e abrir o placar aos 12 minutos de jogo.

Com esse gol, Yildiz se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar na primeira divisão do futebol italiano.

No segundo tempo, o uruguaio Jaime Báez empatou para o Frosinone (51′), mas o sérvio Dusan Vlahovic (81′) fez de cabeça (81′) o gol que deu a 12ª vitória à ‘Velha Senhora’ no campeonato.

Vlahovic, que vem fazendo uma temporada irregular, tem seis gols marcados nesta Serie A.

O Frosinone, que não perdia como mandante desde a primeira rodada, contra o Napoli (3 a 1), é o 14º colocado com 19 pontos e mantém sete de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Por sua vez, a Juventus é a vice-líder com 40 pontos, contra 44 da Inter.

No último jogo do dia, a Roma bateu o Napoli por 2 a 0 no Estádio Olímpico.

Lorenzo Pellegrini, que havia acabado de entrar no lugar de Andrea Belotti, marcou o primeiro dos ‘giallorossi’ (76′), dez minutos depois de os napolitanos ficarem em desvantagem numérica, com a expulsão do atacante Matteo Politano (66′).

Nos acréscimos, o belga Romelu Lukaku ampliou (90’+6) quando o Napoli estava com nove jogadores em campo, depois que o nigeriano recebeu cartão vermelho por cometer falta sobre Stephan El Shaarawy (86′).

Com a vitória, a Roma tomou a sexta posição do Napoli, que caiu para sétimo. Além disso, o time do técnico português José Mourinho fica agora a três pontos do Bologna (4º), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões.





— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Empoli – Lazio 0 – 2

Sassuolo – Genoa 1 – 2

Monza – Fiorentina 0 – 1

Salernitana – Milan 2 – 2

– Sábado:

Frosinone – Juventus 1 – 2

Torino – Udinese 1 – 1

Bologna – Atalanta 1 – 0

Hellas Verona – Cagliari 2 – 0

Inter – Lecce 2 – 0





Roma – Napoli 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 44 17 14 2 1 41 7 34

2. Juventus 40 17 12 4 1 26 11 15

3. Milan 33 17 10 3 4 31 20 11

4. Bologna 31 17 8 7 2 21 12 9

5. Fiorentina 30 17 9 3 5 26 18 8

6. Roma 28 17 8 4 5 30 19 11

7. Napoli 27 17 8 3 6 28 21 7

8. Atalanta 26 17 8 2 7 28 20 8

9. Lazio 24 17 7 3 7 18 18 0

10. Torino 24 17 6 6 5 15 17 -2

11. Monza 21 17 5 6 6 16 18 -2

12. Lecce 20 17 4 8 5 19 23 -4

13. Genoa 19 17 5 4 8 18 22 -4

14. Frosinone 19 17 5 4 8 22 28 -6

15. Sassuolo 16 17 4 4 9 25 32 -7

16. Hellas Verona 14 17 3 5 9 15 23 -8

17. Udinese 14 17 1 11 5 15 28 -13

18. Cagliari 13 17 3 4 10 16 31 -15

19. Empoli 12 17 3 3 11 10 30 -20

20. Salernitana 9 17 1 6 10 14 36 -22

bur-dam/mb/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias