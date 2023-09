Inter vence lanterna Empoli e se mantém 100% no Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2023 - 11:01 Compartilhe

A Inter de Milão emendou sua quinta vitória seguida em cinco rodadas no Campeonato Italiano neste domingo (24), ao bater o lanterna Empoli fora de casa por 1 a 0.

O time do técnico Simone Inzaghi, que na quarta-feira empatou como visitante com a Real Sociedad (1 a 1) pela Liga dos Campeões, não começou bem, mas aumentou a intensidade no segundo tempo contra um adversário que tinha demitido seu treinador no início da semana.

Federico Dimarco fez o gol do jogo e da vitória interista acertando belo chute de fora da área no ângulo esquerdo (51′) do goleiro Etrit Berisha.

“É uma vitória importante, não foi fácil, mas nos permite enviar uma mensagem às outras equipes”, declarou Dimarco à plataforma DAZN.

A Inter, único time da Serie A com 100% de aproveitamento, é líder com 15 pontos, três a mais que o rival Milan (2º), que no sábado derrotou o Hellas Verona por 1 a 0.

Já a Juventus caiu para a quarta posição após a derrota por 4 a 2 para o Sassuolo e permanece com 10 pontos.

Na próxima quarta-feira, pela sexta rodada, os ‘nerazzurri’ recebem exatamente o Sassuolo, mas sem o atacante austríaco Marko Arnautovic, que deixou o campo contra o Empoli devido a uma “lesão grave na coxa”, afirmou Inzaghi.

— Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Salernitana – Frosinone 1 – 1

Lecce – Genoa 1 – 0

– Sábado:

Milan – Hellas Verona 1 – 0

Sassuolo – Juventus 4 – 2

Lazio – Monza 1 – 1

– Domingo:

Empoli – Inter 0 – 1





Udinese – Fiorentina

Atalanta – Cagliari

(13h00) Bologna – Napoli

(15h45) Torino – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 15 5 5 0 0 14 1 13

2. Milan 12 5 4 0 1 10 7 3

3. Lecce 11 5 3 2 0 8 4 4

4. Juventus 10 5 3 1 1 11 6 5

5. Frosinone 8 5 2 2 1 8 7 1

6. Napoli 7 4 2 1 1 8 5 3

7. Torino 7 4 2 1 1 5 4 1





8. Fiorentina 7 4 2 1 1 9 9 0

9. Hellas Verona 7 5 2 1 2 4 5 -1

10. Atalanta 6 4 2 0 2 8 5 3

11. Sassuolo 6 5 2 0 3 9 11 -2

12. Bologna 5 4 1 2 1 3 4 -1

13. Monza 5 5 1 2 2 4 7 -3

14. Roma 4 4 1 1 2 11 6 5

15. Lazio 4 5 1 1 3 5 8 -3

16. Genoa 4 5 1 1 3 4 8 -4

17. Udinese 3 4 0 3 1 1 4 -3

18. Salernitana 3 5 0 3 2 4 9 -5

19. Cagliari 2 4 0 2 2 1 4 -3

20. Empoli 0 5 0 0 5 0 13 -13

