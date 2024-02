Inter vence Juventus e dá grande passo rumo ao ‘Scudetto’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/02/2024 - 19:08 Para compartilhar:

A Inter de Milão (1ª) venceu a Juventus (2ª) por 1 a 0 neste domingo (4), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, em San Siro.

Com a vitória, a Inter abre quatro pontos de vantagem sobre a Juve na tabela e dá um grande passo rumo ao ‘Scudetto’.

Os ‘nerazzurri’ venceram graças a um gol contra do zagueiro Federico Gatti (37′), que rendeu à ‘Vecchia Signora’ sua segunda derrota no campeonato.

A Inter tem um jogo a menos e sua vantagem pode aumentar para sete pontos se vencer a Atalanta no final de fevereiro.

Mais cedo, o Napoli, atual campeão italiano, bateu o Hellas Verona por 2 a 1, com um gol de Khvicha Kvaratskhelia a três minutos do fim.

Dirigido pelo técnico Walter Mazzarri, o Napoli dominou o primeiro tempo, mas parou no goleiro Lorenzo Montipo.

Na segunda etapa, o time diminuiu o ritmo e o Verona acabou abrindo o placar com Diego Coppola (72′).

Mas o Napoli não demorou a empatar graças ao recém-contratado Cyril Ngonge (79′), que marcou em seu jogo de estreia e contra o seu ex-clube.

Na reta final, Kvaratskhelia fez o gol da vitória napolitana acertando belo chute de primeira da entrada da área (87′).

Graças a esta segunda vitória consecutiva no estádio Diego Maradona, o Napoli fica a quatro pontos da Atalanta (4ª), que fecha zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

A ‘Dea’, por sua vez, se manteve firme na parte de cima da tabela ao vencer a Lazio em casa por 3 a 1.

Mario Pasalic (16′) e Charles Deketelaere (43′ e 76′) abriram 3 a 0 para o time de Bérgamo, enquanto Ciro Immobile (84′ de pênalti) descontou para a Lazio.

Mais cedo, a Salernitana encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas, mas com um empate em 0 a 0 com o Torino.

O jogo marcou a estreia de Jérôme Boateng, de 35 anos, pelo time de Salerno.

Contratado há dois dias, o veterano alemão, que não jogava desde junho de 2023, ficou em campo por 60 minutos.

Apesar de fazer seu primeiro jogo sem sofrer gols desde o dia 30 de dezembro, a Salernitana está em situação mais do que complicada: é a lanterna com cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:





– Sexta-feira:

Lecce – Fiorentina 3 – 2

– Sábado:

Udinese – Monza 0 – 0

Empoli – Genoa 0 – 0

Frosinone – Milan 2 – 3

Bologna – Sassuolo 4 – 2

– Domingo:

Torino – Salernitana 0 – 0

Napoli – Hellas Verona 2 – 1

Atalanta – Lazio 3 – 1

Inter – Juventus 1 – 0





– Segunda-feira:

(16h45) Roma – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 57 22 18 3 1 51 10 41

2. Juventus 53 23 16 5 2 36 14 22

3. Milan 49 23 15 4 4 46 27 19

4. Atalanta 39 22 12 3 7 40 22 18

5. Bologna 36 22 9 9 4 29 22 7

6. Roma 35 22 10 5 7 36 26 10

7. Napoli 35 22 10 5 7 32 26 6

8. Fiorentina 34 22 10 4 8 31 25 6

9. Lazio 34 22 10 4 8 25 23 2

10. Torino 32 22 8 8 6 20 19 1

11. Genoa 29 23 7 8 8 24 26 -2

12. Monza 29 23 7 8 8 21 28 -7

13. Lecce 24 23 5 9 9 24 33 -9

14. Frosinone 23 23 6 5 12 31 44 -13

15. Sassuolo 19 22 5 4 13 28 41 -13

16. Udinese 19 23 2 13 8 23 37 -14

17. Cagliari 18 22 4 6 12 21 38 -17

18. Hellas Verona 18 23 4 6 13 21 32 -11

19. Empoli 18 23 4 6 13 15 36 -21

20. Salernitana 13 23 2 7 14 19 44 -25

