Inter vence Frosinone e retoma liderança do Italiano; Napoli perde em casa

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 19:17

A Inter de Milão retomou a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Frosinone por 2 a 0 em casa neste domingo (12), no jogo que fechou a 12ª rodada, que também teve a derrota em casa do Napoli para o Empoli por 1 a 0.

A Juventus dormiu líder depois de vencer o Cagliari no sábado por 2 a 1, com 29 pontos. Mas com sua vitória, a Inter chega a 31 pontos e retoma a ponta da tabela.

Juve e Inter se enfrentam em Turim no dia 26 de novembro, após a paralisação do campeonato para o calendário Fifa, em confronto direto pela liderança da Serie A.

Contra o Frosinone, no Giuseppe Meazza, os ‘nerazzurri’ tomaram a iniciativa e criaram as melhores chances.

Pouco antes do intervalo, aos 43 minutos, a Inter saiu na frente com um gol espetacular de Federico Dimarco, que chutou do meio-campo e surpreendeu o goleiro Stefano Turati.

No início do segundo tempo, o time de Milão fechou o placar com o turco Hakan Calhanoglu cobrando pênalti (48′), assinalado por falta sobre Marcus Thuram dentro da área.

Esta é a sexta vitória consecutiva da Inter, contando com a Liga dos Campeões, e a quarta seguida no Italiano.

O Frosinone continua em 12º, com seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Mais cedo, Lazio e Roma fizeram um jogo sem brilho e empataram em 0 a 0 em um ‘Derby della Capitale’ que não entrará para a história.

No estádio Olímpico, os torcedores dos dois grandes clubes romanos, rivais históricos, trocaram insultos e cânticos ofensivos, mas nenhum deles pôde comemorar a vitória após a partida.

A Lazio, que tinha vencido os dois últimos clássicos, foi quem levou mais perigo, primeiro com uma tentativa do espanhol Luis Alberto (25′) que parou na trave de Rui Patrício, já batido no lance.

Pouco depois, o goleiro português fez grande defesa em cabeçada de Alessio Romagnoli (28′). No segundo tempo, ele mais uma vez salvou a Roma em um chute do uruguaio Matías Vecino (73′).

Por sua vez, os ‘giallorossi’ tiveram um gol anulado por impedimento de Bryan Cristante (13′), mas não criaram muitas chances durante a partida.

Os dois treinadores, Maurizio Sarri e José Mourinho, conhecidos por suas declarações polêmicas e reclamações contra a arbitragem, se deixaram levar pela apatia geral e se mantiveram relativamente calmos à beira do campo.

Depois deste terceiro empate na temporada, a Roma é a sétima colocada na Serie A com 18 pontos. Já a Lazio é 10ª, com um ponto a menos.

Já no primeiro jogo do dia, o Napoli foi surpreendido no estádio Diego Armando Maradona e caiu por 1 a 0 para o Empoli, apenas o 17º na tabela.

O único gol do jogo foi marcado pelo ucraniano Viktor Kovalenko nos acréscimos do segundo tempo (90’+1).





A inesperada derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Rudi Garcia, contestado pela irregularidade do time napolitano na temporada.

— Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Sexta-feira:

Sassuolo – Salernitana 2 – 2

Genoa – Hellas Verona 1 – 0

– Sábado:

Lecce – Milan 2 – 2

Juventus – Cagliari 2 – 1

Monza – Torino 1 – 1

– Domingo:

Napoli – Empoli 0 – 1

Udinese – Atalanta 1 – 1





Fiorentina – Bologna 2 – 1

Lazio – Roma 0 – 0

Inter – Frosinone 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 31 12 10 1 1 29 6 23

2. Juventus 29 12 9 2 1 19 7 12

3. Milan 23 12 7 2 3 20 14 6

4. Napoli 21 12 6 3 3 24 13 11

5. Atalanta 20 12 6 2 4 20 11 9

6. Fiorentina 20 12 6 2 4 20 16 4

7. Roma 18 12 5 3 4 22 14 8

8. Bologna 18 12 4 6 2 13 10 3

9. Monza 17 12 4 5 3 13 11 2

10. Lazio 17 12 5 2 5 13 13 0

11. Torino 16 12 4 4 4 10 14 -4

12. Frosinone 15 12 4 3 5 17 20 -3

13. Genoa 14 12 4 2 6 13 16 -3

. Lecce 14 12 3 5 4 13 16 -3

15. Sassuolo 12 12 3 3 6 16 21 -5

16. Udinese 11 12 1 8 3 8 15 -7

17. Empoli 10 12 3 1 8 5 21 -16

18. Cagliari 9 12 2 3 7 12 24 -12

19. Hellas Verona 8 12 2 2 8 7 16 -9

20. Salernitana 5 12 0 5 7 8 24 -16

