Inter vence Empoli e encosta no Napoli; Lazio se mantém na zona da Champions

Depois de um primeiro tempo difícil, a Inter de Milão venceu o Empoli por 3 a 1 neste domingo (19), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, e se colocou a três pontos do líder Napoli, enquanto a Lazio bateu o Verona por 3 a 0 e se manteve na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Superior, a Inter teve que esperar até o início da segunda etapa para abrir o placar com o atacante argentino Lautaro Martínez (55′).

O segundo veio com o holandês Denzel Dumfries (79′) e o terceiro com o francês Marcus Thuram (89′). O Empoli descontou com Sebastian Esposito (83′).

Graças a esta 14ª vitória na temporada (apenas uma derrota), os ‘nerazzurri’ seguem na cola do Napoli, que no sábado bateu a Atalanta (3ª) por 3 a 2 em Bérgamo.

Ao que tudo indica, o ‘Scudetto’ da temporada 2024/2025 será disputado entre Inter e Napoli, já que a Atalanta está a sete pontos da liderança, e Juventus (5º) e Milan (8º) aparecem ainda mais distantes.

– Lazio se mantém na Zona da Champions –

Mais cedo, a Lazio (4ª) se manteve na zona de classificação para a Champions ao vencer o Verona (18º) por 3 a 0.

Os gols de Samuel Gigot (2′), Boulaye Dia (21′) e Mattia Zaccagni (58′) deram a vitória que deixa o time romano com dois pontos de vantagem sobre a Juve, que no sábado derrotou o Milan por 2 a 0.

O resultado encerra uma série de três jogos sem vencer para a Lazio, incluindo a derrota no clássico da capital contra a Roma (9ª).

Já o Verona somou sua 14ª derrota em 21 jogos na Serie A, dias depois de o clube ter sido comprado pelo grupo de investimentos americano Presidio Investors.

Os novos proprietários terão um duro trabalho de reestruturação, com o Verona imerso na luta contra o rebaixamento.

Nos outros disputados neste domingo, Fiorentina (6ª) e Torino (11º) empataram em 1 a 1, mesmo placar do duelo entre Parma (15º) e Venezia (19º), enquanto o Cagliari (13º) goleou o Lecce (16º) por 4 a 1.

A rodada termina na segunda-feira, com o confronto entre Como (17º) e Udinese (10ª).

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Roma – Genoa 3 – 1

– Sábado:

Bologna – Monza 3 – 1

Juventus – Milan 2 – 0

Atalanta – Napoli 2 – 3

– Domingo:

Fiorentina – Torino 1 – 1

Cagliari – Lecce 4 – 1

Parma – Unione Venezia 1 – 1

Hellas Verona – Lazio 0 – 3

Inter – Empoli 3 – 1

– Segunda-feira:

(16h45) Como – Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 50 21 16 2 3 35 14 21

2. Inter 47 20 14 5 1 51 18 33

3. Atalanta 43 21 13 4 4 46 24 22

4. Lazio 39 21 12 3 6 37 28 9

5. Juventus 37 21 8 13 0 34 17 17

6. Fiorentina 33 20 9 6 5 33 21 12

7. Bologna 33 20 8 9 3 32 26 6

8. Milan 31 20 8 7 5 29 21 8

9. Roma 27 21 7 6 8 31 27 4

10. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

11. Torino 23 21 5 8 8 21 26 -5

12. Genoa 23 21 5 8 8 18 30 -12

13. Cagliari 21 21 5 6 10 23 34 -11

14. Empoli 20 21 4 8 9 20 28 -8

15. Parma 20 21 4 8 9 26 36 -10

16. Lecce 20 21 5 5 11 15 36 -21

17. Como 19 20 4 7 9 22 33 -11

18. Hellas Verona 19 21 6 1 14 24 47 -23

19. Unione Venezia 15 21 3 6 12 19 34 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11

td/pm/dr/cb