Inter vence clássico lombardo e segue na cola da líder Atalanta

MILÃO, 23 DEZ (ANSA) – Com gol de brasileiro, a Internazionale venceu nesta segunda-feira (23) no San Siro, em Milão, o clássico regional contra o Como e conquistou mais uma vitória no Campeonato Italiano.

Embora estivesse enfrentando o recém-promovido Como, a Inter teve um jogo complicado e menos vistoso, principalmente pelo fato de o elenco estar cansado dos muitos compromissos ao longo da semana.

O triunfo por 2 a 0 começou a ser construído no segundo tempo, quando Carlos Augusto abriu o placar. No final do embate, o francês Marcus Thuram anotou o segundo tento dos nerazzurri.

Com uma partida a menos, a Beneamata chegou aos 37 pontos e continua na cola da líder Atalanta, que tem 40, e do vice Napoli, que soma 38. O Como, por sua vez, está em 16º, com 15, um de distância do Cagliari, que abre a zona do rebaixamento.

