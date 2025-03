Inter vence Caxias, volta à final e garante Gre-Nal na decisão do Gauchão

Após três anos, o Internacional está de volta à final do Campeonato Gaúcho. A vaga na decisão deste ano foi conquistada neste sábado à noite com outra vitória sobre o Caxias, por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No jogo de ida, o Inter já havia vencido por 2 a 0, definindo o placar agregado em 5 a 1.

Foi em 2021 a última vez que o Inter havia disputado a final do Estadual. Na ocasião perdeu para o Grêmio, novamente adversário na decisão da atual edição. Nos três anos seguintes, o time colorado acabou caindo nas semifinais e ficando em terceiro, aumentando ainda mais a pressão na atual temporada.

Além disso, vai tentar evitar o octocampeonato seguido do rival, que vence o Estadual de forma ininterrupta desde 2018. O Inter foi campeão, pela última vez, um ano antes, em 2017. A decisão será realizada em dois jogos e, por ter melhor campanha, o Inter decidirá em casa.

Com a bola rolando, Inter e Caxias fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. Os donos da casa esboçaram pressão inicial, mas levaram um susto aos 18 minutos, quando Calyson chutou cruzado e Anthoni fez ótima defesa. A resposta dos anfitriões veio aos 19 em chute de Enner Valencia na trave.

Precisando de gols, o Caxias abriu o placar no Beira-Rio. Aos 35, Tomas Bastos finalizou forte e Bruno Henrique desviou a bola com a mão dentro da área. Pênalti marcado com auxílio do VAR. Aos 40, o mesmo Tomas Bastos cobrou com segurança e balançou as redes.

No segundo tempo, o Inter voltou melhor e virou a partida. Aos 7 minutos, Enner Valencia foi derrubado na área por Douglas e a arbitragem marcou pênalti, novamente com ajuda do VAR. Aos 11, o mesmo Valencia cobrou e deixou tudo igual.

O empate empolgou torcida e jogadores, tanto que seis minutos depois veio a virada. Bernabéi cruzou da esquerda e encontrou Vitinho, que antecipou o goleiro e desviou para o gol, deixando o Inter ainda mais confortável no agregado para avançar à decisão Estadual.

A virada caiu como uma ducha de água fria no Caxias. E o Inter se aproveitou para jogar leve e ampliar o marcador. Aos 33, Vitinho encontrou Aguirre e o lateral serviu Enner Valencia, sem marcação, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Até poderia ter saído o quarto gol, quando Enner Valencia apareceu nas costas da marcação e cruzou para Lucca balançar as redes, contudo, ele estava impedido e o gol foi anulado, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 3 X 1 CAXIAS

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando (Ramon), Bruno Henrique (Ronaldo) e Gustavo Prado (Lucca); Vitinho, Carbonero (Yago Noal) e Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

CAXIAS – Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglas), Lucas Cunha e Kelvyn; Vinicius Guedes (Paulinho Souza), Pedro Cuiabá, Guilherme Mantuan (Gabriel Lima) e Tomas Bastos; Calyson (Richard) e Iago (Nicholas). Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS – Tomas Bastos (pênalti), aos 40 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia, aos 11 e 33, e Vitinho, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vitinho (Internacional); Alisson e Douglas (Caxias).

ÁRBITRO – Roger Goulart (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).