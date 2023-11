Inter vence Atalanta e consolida sua liderança no Italiano; Napoli se recupera

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 17:01 Para compartilhar:

A Inter de Milão consolidou sua liderança ao vencer a Atalanta em Bérgamo neste sábado (4) por 2 a 1, pela 11ª rodada da Serie A, enquanto o Napoli subiu às posições da Liga dos Campeões graças à vitória fora de casa sobre a Salernitana.

O clube ‘nerazzurri’ alcançou a nona vitória no campeonato e soma 28 pontos em 33 possíveis, cinco a mais que a Juventus (2ª), que enfrenta a Fiorentina no domingo.

A ‘Dea’, por sua vez, cai para o quinto lugar com 19 pontos.

O turco Hakan Calhanoglu abriu o placar convertendo um pênalti aos 40 minutos, e o capitão Lautaro Martínez ampliou com um excelente chute de pé direito (57′). Foi o décimo segundo gol do argentino no campeonato.

Mas a Atalanta não desistiu e reagiu através da sua dupla de atacantes: o nigeriano Lookman tocou para Gianluca Scamacca, que descontou e deu mais emoção ao último terço do jogo (61′).

Os jogadores comandados por Gian Piero Gasperini buscaram o empate, mas a melhor defesa da Serie A não cedeu e o líder deu continuidade ao seu excelente início de temporada.

E depois de um início de temporada discreto, o atual campeão Napoli emendou o quarto jogo sem derrota, contando todas as competições, ao vencer por 2 a 0 na casa da lanterna Salernitana.

A equipe de Rudi Garcia venceu o time comandado por Filippo Inzaghi graças aos gols de Giacomo Raspadori (13′) e Eljif Elmas (82′).

— Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bologna – Lazio 1 – 0

– Sábado:

Salernitana – Napoli 0 – 2

Atalanta – Inter 1 – 2

Milan – Udinese

– Domingo:

(08h30) Hellas Verona – Monza





(11h00) Cagliari – Genoa

(14h00) Roma – Lecce

(16h45) Fiorentina – Juventus

– Segunda-feira:

(14h30) Frosinone – Empoli

(16h45) Torino – Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 28 11 9 1 1 27 6 21

2. Juventus 23 10 7 2 1 16 6 10

3. Milan 22 10 7 1 2 18 11 7

4. Napoli 21 11 6 3 2 24 12 12

5. Atalanta 19 11 6 1 4 19 10 9





6. Bologna 18 11 4 6 1 12 8 4

7. Fiorentina 17 10 5 2 3 18 14 4

8. Lazio 16 11 5 1 5 13 13 0

9. Roma 14 10 4 2 4 20 13 7

10. Monza 13 10 3 4 3 9 9 0

11. Lecce 13 10 3 4 3 10 12 -2

12. Frosinone 12 10 3 3 4 15 17 -2

13. Torino 12 10 3 3 4 7 12 -5

14. Genoa 11 10 3 2 5 11 14 -3

15. Sassuolo 11 10 3 2 5 13 17 -4

16. Hellas Verona 8 10 2 2 6 6 12 -6

17. Udinese 7 10 0 7 3 6 14 -8

18. Empoli 7 10 2 1 7 3 19 -16

19. Cagliari 6 10 1 3 6 9 21 -12

20. Salernitana 4 11 0 4 7 6 22 -16

