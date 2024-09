Inter vence a 3ª seguida e impede Fortaleza de assumir liderança do Brasileiro em jogo atrasado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 21:36 Para compartilhar:

O Internacional engrenou no comando do técnico Roger Machado e segue subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da 19ª rodada, o time gaúcho venceu a terceira seguida, ao bater o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS). Resultado bastante comemorado pelo Botafogo, que segue na liderança isolado da competição.

É o quarto jogo sem perder do Internacional, que chega a 35 pontos e ocupa a oitava colocação. O time está a seis pontos do São Paulo, sexto colocado com 41 e com dois jogos a menos para cumprir. Já o Fortaleza desperdiçou a carta na manga que tinha para retomar a ponta da tabela. A derrota manteve a equipe de Vojvoda na vice-liderança, com 48 pontos, dois a menos que o Botafogo. Agora o time nordestino não tem mais jogos atrasados.

O duelo começou movimentado e com os dois ataques ansiosos. O Fortaleza assustou primeiro, com Lucro tirando tinta da trave, porém já estava marcado impedimento do atacante. Do lado do Internacional, Alario chegou a balançar às redes, mas anulado por posição irregular de Tabata na origem da jogada. Os donos da casa começaram a se impor em campo e abriram o placar aos 21 minutos.

Em bela trama ofensiva, Tabata ajeitou para Alan Patrick pegar de primeira da entrada da área e movimentar o placar. O gol acordou o time nordestino, que com repertório amplo começou a criar volume. Lucas Sasha quase marcou um golaço de voleio. Já nos acréscimos, em cruzamento na área, o goleiro Anthoni se atrapalhou e Titi deixou tudo igual, aos 46.

Os times voltaram para o segundo tempo com mais disposição e pouca inspiração para quebrar as linhas de marcação. Com muita disputa no meio de campo, tanto Internacional quanto o Fortaleza pecavam nas tomadas de decisões, com erros de passes e cruzamentos muito fortes. A disputa ficou mais intensa quando a chuva deu às caras no Beira Rio.

A alternativa encontrada pelos donos da casa foi a bola parada. Foi dela a melhor chance, quando Alan Patrick carimbou o travessão em cobrança de falta. No rebote, Ricardo Martins chutou fraco. E foi na bola parada que o Internacional conquistou a vitória. Alan Patrick cobrou escanteio, a bola ficou viva na área e Gustavo Prado aproveitou. Após o gol, o time do Fortaleza reclamou de uma falta e o zagueiro Brítez acabou expulso.

O Fortaleza volta a campo no sábado, às 18h30, quando visita o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Já o Internacional atua somente na segunda-feira, às 20 horas, contra o Cuiabá, no mesmo Beira-Rio. Ambos são pela 26ª rodada do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA

INTERNACIONAL – Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabéi; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata (Gustavo Prado); Alario (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonathan; Lucas Sasha (Renato Kayzer), Hércules (Mancuso) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Yago Pikachu (Calebe), Lucero e Breno Lopes (Machuca). Técnico: Vojvoda.

GOLS – Alan Patrick, aos 21, e Titi, aos 46 minutos do primeiro tempo. Gustavo Prado, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernando, Rômulo e Ricardo Mathias (Internacional); Tinga, Emmanuel Martínez e Yago Pikachu (Fortaleza).

CARTÃO VERMELHO – Brítez (Fortaleza).

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Beira Rio, em Porto Alegre (RS).