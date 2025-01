Inter vai às oitavas; Juve, Milan e Atalanta jogarão playoffs

ROMA, 29 JAN (ANSA) – Com os tropeços de Juventus, Milan e Atalanta na última rodada da Champions League, a Internazionale, que bateu o Monaco, foi a única equipe italiana a conseguir avançar de fase na competição entre os oito primeiros colocados.

No San Siro, a Inter, treinada por Simone Inzaghi, contou com o brilho do atacante argentino Lautaro Martínez, que protagonizou um hat-trick e liderou a vitória da sua equipe por 3 a 0.

Por ter sido o único time do “Belpaese” a ter vencido na jornada final, os nerazzurri fecharam a competição em quarto, com 19 pontos, atrás somente de Liverpool, Barcelona e Arsenal.

Os monegascos, por sua vez, ficaram em 17º e avançaram aos playoffs.

Após uma sequência de cinco vitórias consecutivas, o Milan foi surpreendido pelo Dinamo Zagreb, que foi mais preciso na frente do gol e venceu por 2 a 1. Os rossoneri fecharam sua participação em 13º, com 15 pontos, e vão aos playoffs. Os croatas, contudo, terminaram a fase de liga em 25º e foram eliminados.

A Atalanta lutou bravamente no Camp Nou pela vaga direta às oitavas, mas empatou por 2 a 2 com o Barcelona e teve que se contentar com a nona posição, somando 15 pontos, só um de distância de Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Os catalães ficaram na vice-liderança.

A Juventus, liderada por Thiago Motta, novamente decepcionou na temporada e foi derrotada em casa pelo Benfica por 2 a 0. A Velha Senhora entrou em campo já classificada, mas seguirá a jornada na Liga dos Campões após uma modesta 20ª posição, com somente 12 pontos em oito rodadas.

Por fim, o já eliminado Bologna viajou até Lisboa para encarar o Sporting de Portugal e se despediu do torneio com um empate por 1 a 1. Desta forma, o rossoblù ficou em 28º, com seis pontos, enquanto os lusitanos avançaram de fase em 23º. (ANSA).