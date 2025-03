Inter vai à polícia na Itália por racismo contra brasileiro

VIAREGGIO, 26 MAR (ANSA) – O Internacional, por meio do advogado Umberto Mannella, apresentou na última terça-feira (25) uma denúncia na delegacia de Pietrasanta contra um jogador do Torino que teria insultado um atleta da equipe brasileira durante uma partida das oitavas de final de um campeonato sub-18 na Itália.

De acordo com os rumores divulgados nas redes sociais, o atleta Kauã Barbosa, das categorias de base do Colorado, teria sido alvo de racismo por parte de um atleta do time italiano no fim da primeira etapa em Capezzano Pianore, na província de Lucca, quando o embate do Torneio de Viareggio estava 0 a 0.

Após denunciar o ataque, o jovem brasileiro foi expulso pelo árbitro, mas o restante do elenco do Internacional decidiu abandonar o campo em protesto. O juiz aguardou os 20 minutos previstos no regulamento e apitou o fim do jogo, dando a vitória para a equipe italiana.

Segundo relatos, Filippo Conzato, um brasileiro naturalizado italiano, teria chamado Barbosa de “macaco”. Em resposta, o jogador do Inter teria dado um soco no camisa 7 do Torino. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver Kauã na beira do gramado protestando veementemente.

Ontem, a Comissão Disciplinar do Torneio de Viareggio ordenou o envio do boletim do jogo ao Ministério Público Federal para as devidas investigações sobre o que foi relatado pelo Colorado.

Até o momento, porém, a organização da competição considera o embate como encerrado pelo placar de 3 a 0 para o Torino, mas o episódio ainda deve ser julgado pelo comitê. (ANSA).