Inter supera Vasco em luta por vaga direta para a Libertadores

O Internacional derrotou o Vasco por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (21) no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, para permanecer firme na luta para garantir uma posição na classificação final da Série A Campeonato Brasileiro que o classifique de forma direta para a próxima edição da Copa Libertadores.

! ❤‍ ❤‍ ❤‍ ❤‍ ❤‍ Com mais uma de Wesley, o Colorado vence o Vasco fora de casa, chega ao 15º jogo de invencibilidade na temporada e aos 62… pic.twitter.com/5gZcsnopKd — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 22, 2024

Com o triunfo fora de casa o Colorado chegou aos 62 pontos, permanecendo na 5ª posição da classificação, a sete pontos do líder Botafogo. Já o Vasco fechou a 34ª rodada do Brasileiro na 10ª posição com 43 pontos após este revés.

Em uma partida muito equilibrada, com oportunidades de lado a lado, o Inter contou com o oportunismo do meia-atacante Wesley, que, aos 19 minutos do segundo tempo, aproveitou sobra de bola para bater colocado e superar o goleiro Léo Jardim.