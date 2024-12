Inter supera Parma e encosta no líder Napoli na Série A

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 17:26 Para compartilhar:

ROMA, 6 DEZ (ANSA) – A Internazionale derrotou com tranquilidade o Parma por 3 a 1 no San Siro, em Milão, e voltou a encostar no líder Napoli na classificação da Série A da Itália.

Na etapa inicial, após várias tentativas, os nerazzurri abriram o placar com Federico Dimarco, que acionou a lei do ex ao balançar as redes do antigo clube.

O gol da Inter abriu as porteiras do Parma, pois na segunda etapa, Nicolò Barella e Marcus Thuram precisaram de menos de 15 minutos para abrir a vantagem.

Na parte final do confronto, o gialloblù foi auxiliado com um gol contra de Matteo Darmian, mas a reação dos comandados de Fabio Pecchia parou por aí.

A Internazionale, que tem apenas uma derrota em 14 jogos, está na terceira posição, com 31 pontos, só um atrás do Napoli.

O Parma, por sua vez, se encontra em 12º, com 15, e pode cair na tabela dependendo dos outros confrontos da rodada. (ANSA).