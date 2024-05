Inter recebe taça de campeão após empate com Lazio; Sassuolo é rebaixado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/05/2024 - 18:05 Para compartilhar:

A Inter de Milão ficou no empate (1-1) diante da Lazio no último jogo em casa nesta temporada, antes de receber o troféu do vigésimo título de campeão italiano, neste domingo (19), no estádio Giuseppe Meazza.

A equipe comandada por Simone Inzaghi, que sofreu apenas duas derrotas em toda a temporada do campeonato, ficou atrás no placar aos 32 minutos, com um gol do japonês Daichi Kamada. Os ‘interistas’ evitaram a derrota graças ao holandês Denzel Dumfries que marcou aos 88 minutos.

A Inter, que se sagrou matematicamente campeã italiana em abril, ao vencer o clássico contra o Milan por 2 a 1 na 33ª rodada, está 19 pontos à frente do vizinho, segundo colocado, e que foi derrotado por 3 a 1 no sábado pelo Torino, a uma rodada do fim do campeonato.

O resultado contra a Lazio teve pouca importância para os ‘tifosi’ da Inter, que se reuniram no bairro de San Siro para festejar o ‘Scudetto’.

Dezenas de milhares de torcedores da Inter aproveitaram o domingo nas ruas da capital, em um dia festivo por ocasião da entrega da “Coppa Campioni Italia”, levantada pelo argentino Lautaro Martínez como capitão.

Na próxima temporada, as camisas da Inter serão adornadas com duas estrelas douradas devido aos vinte títulos nacionais, o que o torna o segundo mais bem sucedido no ‘Calcio’, superado apenas pela Juventus (36).

A Lazio (60 pontos) se consolida na sétima colocação e praticamente garante a classificação para a Liga Europa.

A vizinha Roma (6ª, 63), que venceu o Genoa por 1 a 0 com um gol do atacante belga Romelu Lukaku, já garantiu a vaga para esse torneio.

– Rumores nos bastidores –

Embora a Inter tenha conseguido uma temporada histórica dentro de campo, o clube não vive o seu melhor momento fora de casa por questões financeiras.

O seu proprietário, o grupo chinês Suning, tem até terça-feira para devolver ao fundo americano Oaktree um empréstimo de 275 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão pela cotação atual) concedido em 2021 para fazer frente ao impacto negativo da pandemia de covid-19 em suas contas.

Segundo fonte próxima ao assunto, “não chegou nenhum documento que comprove que haverá um comprador confiável ou um parceiro disposto a refinanciar o empréstimo” da Inter.

É “pouco provável” que a Suning cumpra suas obrigações financeiras com a Oaktree, acrescentou a fonte.

Se a Suning não pagar o empréstimo, o fundo americano poderá assumir o controle da Inter e procurar um comprador.

O Inter poderia assim se encontrar na situação do Milan, que em 2018 ficou sob o controle do fundo Elliott, que lhe concedeu um empréstimo não reembolsado. O Milan foi então comprado, em agosto de 2022, pelo RedBird, outro fundo americano.

“Estamos centrados no que acontece em campo. Tudo o que podemos fazer hoje é desfrutar do momento, desfrutar da festa do título junto com nossas famílias e nossos amigos”, afirmou Lautaro Martínez, se referindo a esses problemas vividos pelo clube.

– Sassuolo cai para Serie B –

No âmbito estritamente esportivo, o destaque deste domingo na Itália ficou para a parte inferior da tabela, na luta pela permanência.

O Sassuolo (19º) foi rebaixado para a Serie B após a derrota em casa para o Cagliari (2-0), que se salvou.

Com seus 29 pontos, o clube da Emília-Romagna não consegue mais chegar ao 17º lugar, que permite a permanência, que é ocupado pela Udinese (34 pontos), que empatou na visita ao Empoli (1-1) nos acréscimos.

O Sassuolo jogava na elite italiana desde 2013 e teve seu melhor resultado com o oitavo lugar ao final das temporadas 2019-2020 e 2020-2021, quando era comandado pelo técnico Roberto De Zerbi.

Já é conhecida a identidade de duas das três equipes rebaixadas à Serie B, Salernitana e Sassuolo, que serão substituídas na temporada 2024-2025 por Parma e Como, que já garantiram seus acessos à Serie A.

Quatro clubes, do Frosinone (15º, 35 pontos) ao Empoli (18º, 33), ainda podem ficar com a última posição de rebaixamento ao final da 38ª rodada, que será disputada no próximo fim de semana.

— Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Fiorentina – Napoli 2 – 2

– Sábado:

Lecce – Atalanta 0 – 2

Torino – Milan 3 – 1

– Domingo:

Sassuolo – Cagliari 0 – 2

Monza – Frosinone 0 – 1

Udinese – Empoli 1 – 1

Inter – Lazio 1 – 1

Roma – Genoa 1 – 0

– Segunda-feira:

(13h30) Salernitana – Hellas Verona

(15h45) Bologna – Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 93 37 29 6 2 87 20 67

2. Milan 74 37 22 8 7 73 46 27

3. Bologna 67 36 18 13 5 51 27 24

4. Juventus 67 36 18 13 5 49 28 21

5. Atalanta 66 36 20 6 10 67 39 28

6. Roma 63 37 18 9 10 64 44 20

7. Lazio 60 37 18 6 13 48 38 10

8. Fiorentina 54 36 15 9 12 55 42 13

9. Torino 53 37 13 14 10 36 33 3

10. Napoli 52 37 13 13 11 55 48 7

11. Genoa 46 37 11 13 13 43 45 -2

12. Monza 45 37 11 12 14 39 49 -10

13. Lecce 37 37 8 13 16 32 54 -22

14. Cagliari 36 37 8 12 17 40 65 -25

15. Frosinone 35 37 8 11 18 44 68 -24

16. Hellas Verona 34 36 8 10 18 34 48 -14

17. Udinese 34 37 5 19 13 36 53 -17

18. Empoli 33 37 8 9 20 27 53 -26

19. Sassuolo 29 37 7 8 22 42 74 -32

20. Salernitana 16 36 2 10 24 28 76 -48

