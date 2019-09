Inter recebe o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil

Com todos os ingressos vendidos, o Internacional recebe o Cruzeiro, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira Rio em Porto Alegre, pelas semifinais da Copa do Brasil. Os colorados otimistas acreditam num possível recorde de público após a reforma do estádio para a Copa do Mundo em 2014, ultrapassar os 49.614 torcedores da eliminação do colorado contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, no último dia 28 de agosto.

Outra expectativa é conquistar a classificação, e como venceu o adversário no jogo de ida por um a zero, no Mineirão, tem o empate como um resultado favorável. Os mineiros conseguem a classificação se superarem os gaúchos a partir de dois gols de diferença. Se vencerem somente por um, a decisão será definida através das penalidades.

Os donos da casa vão com força máxima, o técnico Odair Hellmann deve começar jogando com: Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick; D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.

Já o técnico do Cruzeiro, Rogério Ceni, tem problemas para montar a equipe. O lateral-direito Orejuela convocado para a seleção colombiana, está fora e o zagueiro Léo com edema muscular, não tem a presença confirmada na partida.

O treinador ainda deixa algumas lacunas a serem preenchidas que vamos saber somente no momento da escalação, minutos antes do jogo. Na lateral esquerda Dodô e Egídio disputam posição, no lado direito a disputa por vaga é entre Edílson e Jadson. Além do ataque, Fred ou David, um dos dois começa jogando.

O provável Cruzeiro, atual bicampeão da Copa do Brasil, deve iniciar a partida com: Fábio, Edílson/Jadson, Dedé, Léo/Fabrício Bruno e Egídio/Dodô; Henrique, Robinho e Thiago Neves; Marquinhos Gabriel, David/Fred e Pedro Rocha.