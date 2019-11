Inter recebe carta ameaçadora endereçada a Conte

MILÃO, 16 NOV (ANSA) – A Inter de Milão recebeu uma carta ameaçadora endereçada ao técnico do clube, Antonio Conte.

Segundo o jornal Corriere della Sera, o envelope continha uma bala de arma de fogo.

Em declaração à ANSA, a Inter disse que o treinador não teve contato direto com a correspondência. “O clube recebeu a carta e, como de praxe em situações do tipo, se dirigiu às autoridades competentes”, afirmou.

O caso é investigado pelo Ministério Público de Milão, e a polícia reforçou sua patrulha em frente à residência de Conte e aos endereços da Inter. A esposa do treinador, Elisabetta Muscarello, sem saber que a carta tinha sido enviada ao clube, chegou a dizer que a “história da bala” era uma “mentira”.

Multicampeão com a Juventus, Conte comanda a Inter de Milão desde o início da temporada. A equipe nerazzurra é vice-líder da Série A, com 31 pontos, um a menos que a Juve, e está em terceiro lugar no grupo F da Liga dos Campeões, com quatro pontos, três atrás do Borussia Dortmund e quatro a menos que o Barcelona. (ANSA)