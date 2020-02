Inter reassume liderança e embola luta pelo título da Série A

SÃO PAULO, 10 FEV (ANSA) – Após vencer de virada o grande rival Milan, a Inter reassumiu neste domingo (9) a liderança do Campeonato Italiano. Os nerazzurri aproveitaram a derrota da Juventus diante do Hellas Verona e ultrapassaram a Velha Senhora. A Lazio, por sua vez, também venceu e deixou a disputa pela ponta da tabela mais acirrada.

No sábado (8), a Juve até abriu o placar com o craque Cristiano Ronaldo, mas o valente Verona não desanimou e buscou a virada com Fabio Borini e o veterano Giampaolo Pazzini. O resultado foi bom para o Hellas, que saltou na tabela e assumiu a sexta colocação.

A esperança da Juventus em terminar a rodada na liderança estava depositada nas mãos do Milan. No domingo, no tradicional Derby della Madonnina, o time rossonero até correspondeu, abrindo uma vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Na etapa final, os comandados de Stefano Pioli não aproveitaram a vantagem e tomaram a virada. Os gols da muito celebrada vitória da Internazionale foram marcados por Marcelo Brozovic, Matías Vecino, Stefan de Vrij e Romelu Lukaku.

Quem também aproveitou a derrota da Juventus foi a Lazio, que encostou ainda mais na luta pela liderança. Em um jogo complicado diante do Parma, fora de casa, o equatoriano Felipe Caicedo marcou o único gol do duelo.

Entre outros resultados, a Atalanta venceu fora de casa a Fiorentina de virada por 2 a 1. A Roma, por sua vez, perdeu no Olímpico para o Bologna, por 3 a 2, com um show do atacante Musa Barrow. O resultado do clube rossoblù foi o mesmo construído pelo Lecce diante do Napoli, San Paolo.

O Cagliari, um dos grandes destaques do primeiro turno, segue caindo na tabela. O time sardo chegou a nove rodadas sem vitória após a derrota por 1 a 0 contra o Genoa. Já o Torino perdeu por 2 a 1 para a Sampdoria na estreia do técnico Moreno Longo.

– Tabela – Inter e Juventus estão empatadas na liderança com 54 pontos, mas o clube lombardo fica na frente pelo número do saldo de gols (28 contra 21). Com apenas um ponto atrás vem a Lazio, que não perde desde setembro na Série A. O G4 é completado pela Atalanta, que tem 42 pontos.

Roma, que está na quinta posição com 39 pontos, e o sexto Verona, que tem 34, estão na zona de classificação para a Europa League. Já Bologna (33), Cagliari (32), Parma (32) e Milan (32) lutam para entrar no G6.

Na parte perigosa da tabela, a zona de rebaixamento é composta por Spal (15), Brescia (16) e Genoa (19). Já Lecce (22), Sampdoria (23), Udinese (25) e Fiorentina (25) lutam para se afastar dos três últimos colocados.(ANSA)