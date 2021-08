Inter quer sequência de vitórias após goleada e Flu tenta reagir no Brasileirão

Internacional x Fluminense neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio, é um confronto de dois times que ocupam posições intermediárias na tabela do Brasileirão e que reúne rivais dos quais se esperava mais antes de o torneio começar. No entanto, no momento, a equipe gaúcha vem embalada pela goleada de 4 a 0 aplicada no Flamengo no Maracanã, enquanto que o time carioca está em crise, tenta encerrar a série negativa de três derrotas e busca reagir na competição.

O Internacional tem 18 pontos e depois de golear o Flamengo no Rio passou a sonhar um objetivo aparentemente modesto, mas que não tem conseguido alcançar no Brasileirão: uma sequência de vitórias. O time colorado quer engrenar para brigar por uma vaga na zona de classificação à Libertadores.

Do outro lado, tentando evitar que os donos da casa consigam esse feito, aparece um Fluminense que tropeçou em casa no meio de semana pela Libertadores, amargou três derrotas consecutivas na competição nacional com apresentações ruins e tem seu treinador sob pressão, na corda bamba. Soma 17 pontos e quer evitar o quarto revés seguido e dar sinais de que é capaz de reagir.

É um mistério saber como o Inter vai reagir depois de derrubar um dos favoritos ao título brasileiro na semana passada. Isso porque além do triunfo sobre o Flamengo, o time colorado só conseguiu mais um nos últimos nove jogos do Brasileirão. Neste período, foram outros quatro empates e três derrotas. Neste recorte, o Fluminense foi pior ainda. São cinco reveses, dois empates e duas vitórias.

Resumindo, o duelo opõe adversários que precisam mostrar mais, em desempenho e resultado. Para Daniel, jovem goleiro e um dos destaques do Inter nesta temporada, a equipe tem de repetir contra o Fluminense o “espírito vencedor” que apresentou diante do rival rubro-negro.

“Acho que entramos com a mentalidade contra o Flamengo de vencer. Entramos com um espírito vencedor. Não contra o Fluminense, mas em todas, precisamos entrar com esta mentalidade. Focar e buscar vencer o jogo porque é muito importante para nós”, opinou o jogador.

O técnico Diego Aguirre avalia se mantém a formação que brilhou no Maracanã ou promove o retorno de Moisés, além de estudar se coloca um atacante no lugar de Rodrigo Lindoso.

Moisés cumpriu suspensão e está liberado, mas sua volta, que seria natural, não está garantida porque Paulo Victor teve ótima atuação na lateral-esquerda no Rio de Janeiro. O rendimento de Lindoso também suscita dúvida porque o volante deu solidez defensiva ao lado de Rodrigo Dourado e busca uma sequência entre os titulares. Gabriel Boschilia treinou nesta semana e fica como opção para o decorrer da partida. Outro reforço para Aguirre é Zé Gabriel, recuperado de lesão muscular na coxa direita.

No ataque mora o grande nome da equipe: Yuri Alberto. A torcida espera que o jovem atacante siga inspirado. O camisa 11 liderou a goleada sobre os comandados de Renato Gaúcho ao balançar as redes três vezes.

Já a escalação do Fluminense é uma incógnita. A lógica diz que o pressionado Roger Machado, criticado por algumas escolhas nos últimos jogos, deve poupar boa parte dos titulares de olho no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil no Equador no meio de semana.

Mas, como a equipe vive um período de turbulência e precisa voltar a vencer no Brasileirão, é provável que o treinador não abra mão de alguns de seus principais atletas na partida em Porto Alegre.

“Gostaria de poder levar todos que estiverem nas melhores condições. Mas precisamos ver. Fizemos um jogo forte na Libertadores. Isso gera impacto na recuperação dos atletas, que pode impactar na outra semana. Mas é claro que o Brasileiro é importante e um resultado positivo também nos dá confiança para o jogo seguinte. Tudo isso será muito bem avaliado”, falou o técnico.

