Inter quer encerrar jejum em casa e Atlético-MG busca terceira vitória seguida

Em Porto Alegre, o duelo entre Internacional e Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, opõe dois times em situações de oposição. Embora venha de vitória, a equipe colorada, sem um técnico definido para substituir o demitido Miguel Ángel Ramírez, ainda vive um período turbulento e quer mais um triunfo para ter paz. Já o time mineiro, embalado, busca ampliar a boa fase.

Depois de péssimos resultados em sequência, incluindo a eliminação precoce na Copa do Brasil, o Inter demitiu Ramírez e viu a equipe reagir com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bahia em Salvador no último domingo. Foi a primeira no Brasileirão, deixando o time colorado com quatro pontos na tabela de classificação.

A equipe gaúcha, treinada interinamente por Osmar Loss, tenta encerrar um jejum de quatro partidas e mais de um mês sem vencer no Beira-Rio, que costumava ser um grande aliado. O último triunfo em seu estádio foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, em 8 de maio.

Loss terá retornos para dar fim a essa série negativa como mandante. O treinador interino conta com a volta do lateral-esquerdo Moisés, do zagueiro Pedro Henrique e do goleiro Vitor Hug, desfalques contra o Bahia. Apenas o lateral-esquerdo deve ser titular.

Já o volante Rodrigo Dourado, que se recupera de uma lesão muscular sofrida no empate em 0 a 0 com o Always Ready, no final de maio, voltou a treinar com bola. O meia Boschilia cumpre um cronograma especial de trabalhos depois retornar aos gramados após sete meses.

O Atlético vem dois triunfos por 1 a 0, sobre o Sport, em Recife, e o São Paulo, em Belo Horizonte e soma seis pontos, ocupando o quinto lugar na tabela. O time está em paz com a torcida, bem como o técnico Cuca com o atacante Hulk, grande destaque da equipe na temporada ao lado do argentino Nacho Fernández. Os dois haviam se desentendido no início da temporada, mas depois fizeram as pazes à medida que o jogador ganhou uma sequência de jogos, conseguiu se adaptar e mostrou por que é um dos principais atletas do futebol brasileiro.

Artilheiro do time mineiro na temporada com 11 gols, o jogador teve que passar por críticas no começo de seu trabalho em Belo Horizonte, com direito até a reclamação pública contra o técnico Cuca por não entender que estivesse sendo escalado como queria. O episódio foi superado e os dois estão numa boa.

“O tempo passa, você conhece o jogador, o jogador te conhece. As coisas se aproximam. Todos sabem do começo como foi, um começo até você descobrir onde é a melhor posição pro jogador, até o jogador entender como é o planejamento do treinador. São coisas que você tem que ir se adaptando, e entre um problema aqui ou ali, isso é da nossa carreira. Isso é gestão”, explicou Cuca, que deve manter a base da equipe que vem atuando.

O elenco foi posto à prova com desfalques importantes e tem mostrado o seu valor sem Eduardo Vargas, Savarino, Alan Franco e Junior Alonso, que defendem as suas respectivas seleções na Copa América, e o meia Zaracho, em isolamento depois de contrair a covid-19.

Depois da partida em Porto Alegre, o elenco do Atlético viaja a Assunção, no Paraguai, para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19 ofertada pela Conmebol.

