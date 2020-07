Inter perde para o Bologna e título italiano vira sonho distante

A Inter de Milão (3ª) perdeu por 2 a 1 para o Bologna (9º) e praticamente deu adeus às chances de brigar pelo título do Campeonato Italiano, neste domingo pela 30ª rodada da competição.

O fim de semana foi perfeito para a líder Juventus, que no sábado goleou por 4 a 1 o Torino (15º) no clássico de Turim e viu os principais perseguidores perderem: a Lazio (2ª) no sábado contra o Milan (3-0) e a Inter neste domingo.

Com estes resultados, a Juve abriu sete pontos de vantagem sobre a Lazio e 11 sobre a Inter. Vivendo grande fase e com oito jogos a disputar (24 pontos), a Juventus teria que ser vítima de uma catástrofe para não revalidar o título italiano.

A Inter até parecia que reagiria na tabela, abrindo o placar neste domingo com o belga Romelu Lukaku (22′) e ainda vendo um adversário ser expulso no início do segundo tempo.

Mas, de repente, tudo deu errado para os interistas: o argentino Lautaro Martínez perdeu um pênalti (62′), o Bolgona empatou a partida com o gambiano Musa Juwara (74′) e virou com seu compatriota Musa Barrow (80′).

Apesar da derrota, a Inter tem praticamente garantida uma vaga na próxima Liga dos Campeões, já que tem 16 pontos de vantagem sobre a Roma (5ª), que neste domingo encerra a rodada encarando o Napoli (7º).

O quarto lugar na tabela pertence à vistosa Atalanta, que neste domingo venceu por 1 a 0 do Cagliari (11º), gol do colombiano Luis Muriel (27′).

Classificada para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta temporada, a Atalanta se aproximou a um ponto da Inter de Milão e promete brigar para subir no pódio do Calcio.

— Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Juventus – Torino 4 – 1

Sassuolo – Lecce 4 – 2

Lazio – Milan 0 – 3

– Domingo:

Inter – Bologna 1 – 2

Udinese – Genoa 2 – 2

Cagliari – Atalanta 0 – 1

Brescia – Hellas Verona 2 – 0

Sampdoria – SPAL 3 – 0

Parma – Fiorentina 1 – 2

Napoli – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 75 30 24 3 3 63 26 37

2. Lazio 68 30 21 5 4 66 31 35

3. Inter 64 30 19 7 4 63 31 32

4. Atalanta 63 30 19 6 5 83 39 44

5. Roma 48 29 14 6 9 53 40 13

6. Milan 46 30 13 7 10 39 37 2

7. Napoli 45 29 13 6 10 46 39 7

8. Hellas Verona 42 30 11 9 10 37 36 1

9. Bologna 41 30 11 8 11 43 47 -4

10. Sassuolo 40 30 11 7 12 55 52 3

11. Cagliari 39 30 10 9 11 48 46 2

12. Parma 39 30 11 6 13 41 40 1

13. Fiorentina 34 30 8 10 12 37 43 -6

14. Sampdoria 32 30 9 5 16 36 51 -15

15. Udinese 32 30 8 8 14 27 43 -16

16. Torino 31 30 9 4 17 34 56 -22

17. Genoa 27 30 6 9 15 37 58 -21

18. Lecce 25 30 6 7 17 38 70 -32

19. Brescia 21 30 5 6 19 27 58 -31

20. SPAL 19 30 5 4 21 23 53 -30

