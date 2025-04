Inter perde para Bologna no fim (1-0) e luta pelo título da Serie A fica mais acirrada

A Inter de Milão perdeu para o Bologna por 1 a 0 nos acréscimos, uma derrota que deixou a luta pelo ‘Scudetto’ totalmente em aberto, neste domingo (20), pela 33ª rodada da Serie A italiana.

Com cinco rodadas restantes na temporada, a Inter e o Napoli, que venceu o lanterna Monza no sábado, lideram a tabela com 71 pontos.

Os ‘nerazzurri’, que têm a oportunidade de conquistar a tríplice coroa – Serie A, Liga dos Campeões e Copa da Itália – continuam no topo da classificação, mas apenas por conta do saldo de gols amplamente favorável (+40 contra +27).

Mas a equipe do técnico Simone Inzaghi, sem Marcus Thuram devido a um problema na coxa, sofreu um duro golpe moral ao levar um gol de Riccardo Orsolini já nos acréscimos (90’+4).

O Bologna, por sua vez, está em quarto lugar e continua sonhando em chegar à próxima Liga dos Campeões embora a Juventus, com um ponto a menos (59), visite o Parma na segunda-feira e possa retomar essa última posição que classifica para a Champions.

– Calendário sobrecarregado –

O calendário da Inter não tem espaço para descanso. Na quarta-feira, os ‘interistas’ vão enfrentar o Milan na segunda partida das semifinais da Copa da Italia (0 a 0 na ida), antes de receberem a Roma (6ª) no sábado pelo campeonato italiano, e depois enfrentarão o Barcelona pela ida das semifinais da Liga dos Campeões em 30 de abril.

Já o Napoli só precisa se concentrar no campeonato nacional, onde enfrenta adversários da metade inferior da tabela.

“É uma derrota que nos dói, principalmente pela forma como aconteceu. Mas o campeonato não termina com esta partida contra o Bologna”, disse Inzaghi.

“O calendário é de importância muito relativa. Todas as equipes neste campeonato são muito organizadas e ainda têm objetivos a atingir, então não será fácil nem para o Napoli nem para nós”, observou o treinador da Inter de Milão.

Na primeira partida deste domingo, Empoli (19º) e Unione Venezia (18º) empataram em 2 a 2 num duelo direto entre dois times que lutam para não cair para a segunda divisão.

As duas equipes tinham a chance de escapar da zona de rebaixamento neste domingo e, para isso, precisavam da vitória. O empate os mantém afundados e permite que o Lecce (17º), que perdeu por 3 a 0 para o Como (13º) no sábado, permaneça na zona de permanência.

Tanto Empoli quanto Unione Venezia ainda estão a um ponto do Lecce, o que sugere fortes emoções na luta pela sobrevivência, uma missão que parece impossível para o Monza, que atualmente está na lanterna.

— Jogos da 33ª rodada do Campeonato Italiano (horário de brasília) e classificação:

– Sábado:

Lecce – Como 0 – 3

Monza – Napoli 0 – 1

Roma – Hellas Verona 1 – 0

– Domingo:

Empoli – Unione Venezia 2 – 2

Bologna – Inter 1 – 0

Milan – Atalanta

– Segunda-feira:

(07h30) Torino – Udinese

(10h00) Cagliari – Fiorentina

(13h00) Genoa – Lazio

(15h45) Parma – Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 71 33 21 8 4 72 32 40

2. Napoli 71 33 21 8 4 52 25 27

3. Atalanta 61 32 18 7 7 65 30 35

4. Bologna 60 33 16 12 5 52 37 15

5. Juventus 59 32 15 14 3 49 30 19

6. Roma 57 33 16 9 8 48 32 16

7. Lazio 56 32 16 8 8 53 43 10

8. Fiorentina 53 32 15 8 9 49 32 17

9. Milan 51 32 14 9 9 51 37 14

10. Torino 40 32 9 13 10 36 37 -1

11. Udinese 40 32 11 7 14 36 46 -10

12. Genoa 39 32 9 12 11 29 38 -9

13. Como 39 33 10 9 14 43 48 -5

14. Hellas Verona 32 33 9 5 19 30 60 -30

15. Cagliari 30 32 7 9 16 32 47 -15

16. Parma 28 32 5 13 14 37 51 -14

17. Lecce 26 33 6 8 19 23 55 -32

18. Unione Venezia 25 33 4 13 16 27 46 -19

19. Empoli 25 33 4 13 16 26 52 -26

20. Monza 15 33 2 9 22 25 57 -32

./bds/jr/iga/dr/aam