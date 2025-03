Inter perde Dimarco para duelos pelas oitavas da Champions

MILÃO, 3 MAR (ANSA) – Líder da Série A e único time italiano ainda vivo na Liga dos Campeões da Uefa, a Inter de Milão perdeu o lateral-esquerdo Federico Dimarco, um dos pilares do esquema tático de Simone Inzaghi, pelo menos até o fim do mês devido a uma lesão muscular na coxa direita.

Dimarco marcou o gol nerazzurro no empate por 1 a 1 com o vice-líder Napoli, no último sábado (1º), porém saiu machucado logo no começo da segunda etapa. O ala passou nesta segunda-feira (3) por exames médicos, que evidenciaram uma contusão nos músculos flexores da perna direita.

A situação será reavaliada nos próximos dias, mas Dimarco deve perder os jogos contra o Feyenoord pelas oitavas de final da Liga dos Campeões (5/3 e 11/3) e as partidas contra Monza (8/3) e Atalanta (16/3) pela Série A.

A expectativa é de que ele volte a estar disponível para o duelo contra a Udinese pelo Campeonato Italiano, em 30 de março, após a Data Fifa, para a qual não deve ser convocado pelo técnico da Azzurra, Luciano Spalletti. (ANSA).