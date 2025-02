Inter perde da Juventus e deixa escapar a chance de assumir a liderança do Italiano

Segunda maior vencedora do Campeonato Italiano, com 20 troféus – a Juventus tem 36 – e atual detentora do escudetto, a Inter de Milão deixou escapar a chance de assumir a liderança neste domingo ao ser derrotada, em Turim, por 1 a 0. A Juve emplacou o quarto triunfo seguido e já está no G-4 (grupo que vai á Liga dos Campeões).

Desde a terceira rodada sem dormir na liderança, a Inter queria aproveitar a perda de fôlego do ainda líder Napoli, que empatou três vezes seguidas, contra Roma e Udinese, ambos por 1 a 1, e contra Lazio, neste sábado, por 2 a 2, levando o gol do tropeço aos 42 minutos do segundo tempo, para ultrapassá-lo. Mas precisa ganhar.

No primeiro turno, no San Siro, em belíssimo jogo de oito gols, a Inter deixou escapar grande vantagem de 4 a 2 ao levar o empate no fim com dois gols do jovem Yildiz, de somente 16 anos. Desta vez, dominou o primeiro tempo, mas caiu de rendimento após o intervalo e acabou permanecendo com 54 pontos, diante de 56 dos napolitanos. A Juventus subiu para 46, ultrapassando a Lazio nos critérios de desempate.

PRESSÃO INICIAL E QUEDA DE RENDIMENTO

Mesmo fora de casa, a Inter não quis saber da força da Juventus e de sua torcida e postou-se adiantada, buscando seu goleador, Lautaro Martínez e o centroavante Taremi, tentando abrir vantagem no marcador rápido para ter o contragolpe e mais tranquilidade. Mas esbarrava na forte defesa.

Em jogada individual, Barella cortou o marcador, mas escorregou na hora da finalização. O lance virou cruzamento para linda bicicleta de Taremi. Do Gregorio fez milagre e no rebote, Lautaro cruzou para cabeçada por cima de Dumfries.

Até então se defendendo, a Juventus respondeu de imediato e obrigando Sommer a trabalhar em dose duplas, em grandes finalizações de Nico González e depois Francisco Conceição. O goleiro espalmou as duas vezes em jogo descontraído e bem disputado.

Repetindo o grande clássico do primeiro turno, os times pecaram, somente, na hora de mandar a bola às redes adversárias. Lautaro perdeu duas oportunidades incríveis, assim como, do outro lado, Thuram falhou na hora de tirar o zero do placar. E o empate acabou prevalecendo até o intervalo após Dumfries parar na trave.

Depois de passar sufoco na parte final da primeira etapa, a Juventus voltou do vestiário em alta velocidade e assustando Sommer. Francisco Conceição, porém, falhou em duas boas oportunidades ao errar na hora de decidir a jogada.

A Inter perdeu o entusiasmo e Francisco Conceição se redimiu com a torcida em Turim ao finalmente acertar o alvo. Aos 28 minutos, o português aproveitou a sobra para bater no cantinho e fazer “explodir” a torcida nas arquibancadas. Dumfries salvou em cima da linha a seguir, evitando o segundo. A Juventus se manteve soberana na etapa, criou o suficiente para ampliar, mas se contentou com o triunfo magro e gigante.

Nos outros jogos deste domingo, a Roma fez 1 a 0 em visita ao Parma, a Fiorentina foi surpreendida em casa, perdendo por 2 a 0 para o Como, e a Udinese bateu fácil o Empoli, por 3 a 0.