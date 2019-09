Inter oficializa transferência de Icardi para o PSG

ROMA, 02 SET (ANSA) – A Inter de Milão oficializou nesta segunda-feira (2) a transferência do atacante Mauro Icardi para o Paris Saint-Germain (PSG), da França.

O clube italiano comunicou para a ANSA que o argentino ficará emprestado por uma temporada no PSG. O time parisiense também possui a opção de compra do atleta no final do vínculo.

Os valores não foram anunciados pelos clubes, mas a imprensa italiana acredita que o PSG precisará pagar 70 milhões de euros para comprar Icardi.

“Gostaria de agradecer ao Paris Saint-Germain pela confiança que eles demonstraram em mim. Darei tudo para ajudar minha nova equipe a chegar o mais longe possível em todas as competições.

As ambições são altas e tenho certeza de que temos tudo aqui para ir ainda mais longe. Estou realmente ansioso para jogar no Parc des Princes, um estádio famoso por sua beleza e paixão”, disse Icardi ao site oficial da sua nova equipe.

Ainda segundo a Internazionale, Icardi, que utilizará a camisa número 18, prorrogou seu contrato com a equipe lombarda até junho de 2022.

Desde abril de 2013 na Inter, o argentino disputou pouco mais de 210 partidas com a camisa do time nerazzurro e anotou 124 gols.

Icardi também foi capitão e principal referência do tradicional clube italiano.

A crise entre a Inter e o jogador de 26 anos começou nas negociações para a renovação do seu contrato, que terminava em junho de 2021.

Além disso, em fevereiro deste ano, o atleta perdeu sua faixa de capitão depois que sua esposa e também agente, Wanda Nara, provocou uma polêmica ao criticar diversos jogadores da Inter.

No mês passado, Icardi ainda teve sua camisa 9 “roubada” pelo atacante belga Romelu Lukaku, que chegou no clube nerazzurro por 65 milhões de euros.(ANSA)