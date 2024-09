Inter negocia Igor Gomes para o futebol árabe e terá apenas dois zagueiros contra o Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 13:50 Para compartilhar:

Liberado do triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, o zagueiro Igor Gomes está mesmo de saída do Internacional. O clube aceitou a proposta de R$ 24 milhões do Shabab Al Ahli, de Dubai, e negociou o defensor que jamais se firmou em Porto Alegre. Ocorre que Mercado e Rogel estão contundidos e Roger Machado terá apenas dois defensores diante do Corinthians, no sábado.

“Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Shabab Al Ahli Club, de Dubai, para a venda em definitivo do atleta Igor Gomes. O jogador vestiu a camisa colorada em 63 oportunidades, marcando 3 gols e fornecendo 1 assistência. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira”, oficializou o Inter nesta segunda-feira.

Com a grave lesão de Mercado e o problema muscular de Roger, Igor Gomes ganharia a tão buscava chance no Inter justamente neste domingo. Seria o companheiro de Vitão na defesa. Ocorre que ele já tinha negociações avançadas e ainda pediu para nem ser relacionado.

Igor Gomes veio ao Inter após passagem frustrada pelo Barcelona B e queria dar a volta por cima na carreira no Brasil. Porém, não se firmou, virou um reserva de luxo, e agora deixa o País novamente por proposta salarial irrecusável do Shabab Al Ahli.

Vitão jogou com Clayton Sampaio a seu lado diante do Vitória. Ambos formarão a dupla novamente diante do Corinthians, sábado, na Neo Química Arena, onde o time gaúcho defenderá oito jogos de invencibilidade. O problema de Roger Machado é caso algum deles se machuque e precise de trocas.

Já no Beira-Rio, os reservas para a defesa eram laterais de origem: o argentino Braian Rodríguez e o jovem Vitor Gabriel, de 20 anos, e que retornou do Sport. Outra saída seria improvisar um volante, como Bruno Henrique ou Thiago Maia. Mas Fernando deixou o duelo com os baianos machucado e também virou problema.