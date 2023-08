Inter Miami goleia Charlotte (4-0) com gol de Messi e vai às semifinais da Leagues Cup

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2023 - 0:41 Compartilhe

O Inter Miami de Lionel Messi continua imparável. Em jogo em que dominou do início ao fim, o time da Flórida se classificou nesta sexta-feira (11) para as semifinais da Leagues Cup ao vencer o Charlotte FC por 4 a 0, com mais um gol do craque argentino.

Messi já acumula oito gols em cinco jogos em Miami. Sua chegada e as de astros como Sergio Busquets e Jordi Alba fizeram do Inter uma equipe vencedora, que sonha em conquistar este torneio disputado pelas equipes da MLS (Estados Unidos e Canadá) e da liga mexicana.

Os donos da casa rapidamente se sentiram à vontade no jogo. Comandados por Busquets no meio de campo, tocavam a bola contra um adversário muito recuado, mais preocupado em fechar os espaços para Messi do que em olhar para o gol de Drake Callender.

O clube da Flórida foi se soltando aos poucos, com Jordi Alba muito ativo na lateral esquerda, mas ainda sem criar perigo. Nem foi preciso fazer isso para sair na frente no placar.

Em uma jogada na área, o zagueiro Harrison Afful se chocou com Dixon Arroyo. O contato não pareceu claro à primeira vista, mas o árbitro marcou pênalti após consultar o VAR. Messi cedeu a cobrança para Josef Martínez, que superou o goleiro com um chute no canto direito.

Eram apenas 11 minutos, o Inter Miami já estava ganhando, e o pior para o Charlotte é que Messi mal havia entrado no jogo.

Bem marcado em sua lateral direita, o camisa 10 começou a se movimentar pelo campo para receber a bola. Ele tentou, tabelou com Busquets, Alba e Robert Taylor, e algumas das melhores jogadas do Inter nasceram de seus pés.

A torcida do estádio DRV PNK esperava seu gol de cada dia. “Messi, Messi”, gritavam da arquibancada, onde estava o técnico da seleção argentina Lionel Scaloni.

Porém, o craque argentino não teve participação na jogada do segundo gol. Aos 31 minutos, Busquets encontrou DeAndre Yedlin na ponta direita. O lateral levantou a cabeça, parou por alguns segundos e achou Robert Taylor na entrada da área. O ponta-esquerda marcou com um chute rasteiro após se livrar bem da marcação.

– Messi marca o seu –

Charlotte voltou do intervalo com um pouco mais de intenção, empurrado pela necessidade de virar. O time tentou, cruzou algumas vezes, mas não encontrou uma forma de marcar.

Um bom contra-ataque do Inter, puxado por Messi, acabou afundando o time visitante. O argentino encontrou Diego Gómez na esquerda; o uruguaio cruzou para Leonardo Campana, e o zagueiro Adilson Malanda esticou a perna e teve o azar de mandar a bola para dentro da própria baliza.

O jogo estava prestes a terminar e Messi não havia marcado, uma novidade desde que chegou à MLS. Incentivado pelos torcedores, o capitão argentino concluiu mais um bom contra-ataque com um gol. Ele comemorou com uma dedicatória aos filhos, uma imitação do Homem-Aranha.

Com a vitória desta sexta-feira, o Inter avança numa competição que oferece a Messi uma oportunidade antecipada de lutar pelo seu primeiro título de clubes fora do futebol europeu.

Esta competição de verão oferece três vagas para a Copa dos Campeões da Concacaf 2024, via de acesso ao Mundial de Clubes, e parece uma opção mais promissora do que a MLS, onde o Inter é o último colocado, está há 11 jogos sem vencer e tem um longo caminho pela frente para chegar aos playoffs.

