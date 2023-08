Inter Miami de Messi vence Nashville nos pênaltis e conquista Leagues Cup

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/08/2023 - 0:37 Compartilhe

Liderado em campo pelo craque Lionel Messi, o Inter Miami conquistou neste sábado o primeiro título de sua história ao derrotar o Nashville SC por 10 a 9 nos pênaltis (1 a 1 no tempo regulamentar) na final da Leagues Cup.

Messi abriu o placar no estádio do Nashville aos 23 minutos, seu décimo gol em sete partidas do torneio, mas o americano Fafá Picault empatou no segundo tempo (57′). A final foi decidida em uma dramática disputa de penalidades máximas, na qual o goleiro do Nashville, Elliot Panicco, errou a cobrança decisiva.

O título coroa a incrível trajetória do Inter Miami desde a chegada de Messi, que em menos de um mês impulsionou o time com o pior rendimento da temporada da MLS ao triunfo na Leagues Cup, torneio do qual participaram os 47 times das ligas norte-americana e mexicana.

