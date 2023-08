Inter Miami de Messi vence Dallas nos pênaltis e vai às quartas da Leagues Cup

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2023 - 1:59 Compartilhe

Depois de uma partida alucinante em que marcou dois gols, Lionel Messi conduziu o Inter Miami à vitória por 5 a 3 nos pênaltis (4 a 4 no tempo regulamentar), neste domingo, contra o FC Dallas, pelas oitavas de final da Leagues Cup.

O capitão da seleção argentina abriu o placar logo aos 6 minutos e, após o Dallas virar e abrir 4 a 2, o craque empatou o jogo em uma espetacular cobrança de falta aos 85. Na disputa de pênaltis, Messi converteu a primeira cobrança e um erro do americano Paxton Pomykal decretou a eliminação do Dallas.

O argentino abriu o placar chutando da entrada da área aos 6 minutos, o que parecia anunciar uma vitória fácil em sua primeira partida fora de casa, em que jogou ao lado de seus ex-companheiros de Barcelona, Jordi Alba e Sergio Busquets. Precisamente, foi Alba, lembrando os seus melhores momentos na equipe catalã, quem deu a assistência para seu primeiro gol.

O VAR precisou ser acionado, para esclarecer se Josef Martinez havia obstruído a visão do goleiro. O venezuelano desta vez não esteve bem e desperdiçou várias chances de gol, inclusive algumas com passes do próprio Messi.

A partir daí tudo o ritmo se acelerou. Os locais começaram o dia com uma guerra psicológica que parecia anunciar o que estava por vir. Grandes chamas de fogo emanavam do escudo do FC Dallas no Toyota Stadium. Eles estavam preparados para defender seu território.

Os gritos de “yee haw” das arquibancadas, típicos dos vaqueiros do sul dos Estados Unidos, empurravam seu ataque com Facundo Quignon, Bernardo Kamungo e Jesús Ferreira.

Foi o argentino Quignon quem, após um cruzamento de Marco Farfán, marcou aos 37 minutos. E então Bernard Kamungo, aquele que sonhava ser jogador de futebol enquanto jogava com bolas feitas de sacolas plásticas em um campo de refugiados na Tanzânia, pareceu enterrar as esperanças de Messi.

Depois de um contra-ataque em que triangulou com Alan Velasco e Jesús Ferreira, o africano superou o goleiro Drake Callender e marcou o segundo para os donos da casa aos 45 minutos. Enquanto isso, Messi com as mãos na cintura, olhava para baixo e parecia bufar e suspirar.

O Dallas, conhecendo a artilharia que teria que enfrentar, deixou três homens atrás durante grande parte do jogo. Mas às vezes eles se atrapalhavam e a bola ia parar nos pés de Messi. O estádio permanecia em silêncio às vezes, esperando para ver se ‘La Pulga’ ressuscitaria.

O terceiro para o Dallas veio com Alan Velasco e o quarto foi um gol contra de Robert Taylor, que voltou para apoiar a zaga e acabou empurrando a bola para o próprio gol.

– Reação e golaço de Messi –

Os donos da casa estavam dispostos a arrasar os adversários. O capitão Ferreira pressionava, enquanto os jogadores de camisa rosa não encontravam espaços e se desesperavam. Talvez tenha sido o calor que ultrapassava os 35ºC, ou quem sabe o primeiro dia fora de casa que tenha desequilibrado a equipe de Miami.

Mas eles não desanimaram. A entrada do americano Benjamín Cremaschi trouxe maior dinâmica à partida e foi ele quem marcou o segundo para os visitantes. Em seguida Marco Farfán marcou um gol contra aos 80 minutos.

Por fim, Messi acertou uma magnífica cobrança de falta aos 85, levando o duelo para os pênaltis. As arquibancadas, que haviam silenciado e mantinham os celulares ligados para registrar a façanha, voltaram a gritar: “Messi, Messi!”

O Inter de Lionel Messi, artilheiro do torneio com sete gols em quatro jogos, enfrentará agora Houston Dynamo ou Charlotte nas quartas de final, que começam em 11 de agosto.

Gols:

FC Dallas: Facundo Quignon (minuto 37), Bernard Kamungo (45), Alan Velasco (63), Robert Taylor (gol contra, 68).





Inter Miami: Lionel Messi (6 e 85), Benjamin Cremaschi (65), Marco Farfán (gol contra, 80)

Decisão nos pênaltis:

FC Dallas: Paul Arriola (gol), Paxton Pomykal (fora), Facundo Quignon (gol), Jesús Ferreira (gol)

Inter Miami: Lionel Messi (gol), Sergio Busquets (gol), Leonardo Campana (gol), Kamal Miller (gol), Benjamin Cremaschi (gol)

Escalações:

FC Dallas: Maarten Paes – Geovane Jesus (Ema Twumasi, 77), Nkosi Tafari, Sebastien Ibeagha, Marco Farfan – Sebastian Lletget (Paxton Pomykal, 69), Facundo Quignon, Alan Velasco (Tsiki Ntsabeleng, 77) – Bernard Kamungo (Eugene Ansah, 59), Jáder Obrian (Paul Arriola, 59) e Jesús Ferreira. Técnico: Nico Estévez.

Inter Miami: Drake Callender – DeAndre Yedlin (Robbie Robinson, 75), Sergii Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba – Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Diego Gómez (Benjamin Cremaschi, 64) – Robert Taylor, Lionel Messi e Josef Martínez (Leonardo Campana, 75). Técnico: Gerardo Martino.

