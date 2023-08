Inter Miami de Messi goleia Philadelphia Union e vai à final da Leagues Cup

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2023 - 23:58 Compartilhe

Com o 9º gol de Lionel Messi no torneio, o Inter Miami goleou o Philadelphia Union fora de casa por 4 a 1 nesta terça-feira (15) e se classificou para a final da Leagues Cup, onde enfrentará Nashville SC ou Monterrey.

Messi marcou um gol espetacular chutando rasteiro de longa distância aos 20 minutos e assim se consolidou como o artilheiro deste torneio que reúne times da MLS e da liga mexicana. Os outros gols foram marcados pelo venezuelano Josef Martínez, o americano-hondurenho David Ruiz e pelo espanhol Jordi Alba, que balançou a rede pela primeira vez com a camisa do Inter.

Menos de um mês após sua estreia no time de Miami, Messi disputará sua primeira final nos Estados Unidos no sábado, na qual terá a oportunidade de conquistar o 44º título de sua carreira e se firmar como o jogador de futebol mais vitorioso da história.

“Trabalhamos para chegar à final e conseguimos!!! Ainda falta o último passo… @leaguescup”, festejou Messi em uma mensagem na sua conta do Instagram.

O craque argentino de 36 anos está empatado com o brasileiro Daniel Alves, com 43 títulos.

Com a exibição de eficácia contra o Philadelphia Union, atual vice-campeão da MLS, o Inter garantiu uma das três vagas em jogo para a Copa dos Campeões da Concacaf, via de acesso ao Mundial de Clubes da Fifa.

“O mais importante hoje é a classificação para a Concachampions”, disse Gerardo Martino, técnico do Inter, antes de elogiar o esforço e a liderança de Messi em campo.

Messi “tem um grande empenho no jogo, também na recuperação da bola. Ele está trabalhando duro e isso contagia seus companheiros”, disse ‘Tata’.

No sábado, o Inter disputará a final da Copa das Ligas em seu estádio, caso o Monterrey vença o Nasvhille SC na segunda semifinal, desta terça-feira.

Por outro lado, se o Nashville SC vencer os ‘Rayados’, jogará em casa contra o Miami.

De qualquer forma, será a primeira final em três anos de vida do time, que atualmente é lanterna na MLS mas que Messi o transformou no grande favorito à conquista da Leagues Club, torneio de um mês que reúne as 29 equipes da liga norte-americana e as 18 do mexicano.

O Inter tomou de assalto o Subaru Park, onde o Union estava invicto havia 15 jogos, com um show de eficiência ao mandar para as redes os seus quatro chutes na direção do gol.

Como já se tornou uma marca registrada desta equipe, o Miami abriu o placar bem cedo em uma assistência de seu campo do zagueiro ucraniano Sergii Kryvtsov para a corrida de Josef Martínez, que finalizou cruzado fora do alcance do goleiro André Blake logo aos 3 minutos.

O jamaicano, melhor goleiro do ano passado na MLS, teve que buscar a bola pela primeira vez em seu gol quando apenas 172 segundos haviam sido jogados.

Nos cinco jogos em que Messi foi titular, o Inter demorou no máximo 12 minutos para marcar o primeiro gol.

O Union, que havia entrado em campo com um esquema defensivo utilizando três zagueiros centrais, teve que avançar para alimentar um ataque que não pôde contar com seu artilheiro, o argentino Julián Carranza, ausente devido a uma lesão na coxa.





O húngaro Dániel Gazdag poderia ter empatado aos oito minutos ao ficar cara a cara com o goleiro Drake Callender, que fez a primeira de suas defesas salvadoras com a perna.

Quando os donos da casa pressionavam, Messi os fez pagar pelos espaços que deixaram para trás com um gol antológico. Josef Martínez recebeu a bola no meio-campo e tocou para o craque argentino que, ao ver Andre Blake recuar em direção ao gol, disparou uma bomba de pé esquerdo de 31 metros que surpreendeu o jamaicano.

O craque de Rosário, que marcou em seus seis jogos com a camisa rosa do Inter, comemorou um dos gols de maior distância de sua carreira com um grande sorriso.

Nos acréscimos do primeiro tempo (45+3), o Inter encaminhou a vaga na semifinal após uma assistência do finlandês Robert Taylor para a chegada de Jordi Alba pela lateral esquerda, que finalizou com um chute cruzado.

Após o intervalo, o Union partiu para cima, mas o norueguês Jakob Glesnes errou um chute na cara do gol e o goleiro Callender voltou a brilhar em uma cabeçada do americano Chris Donovan.

O Philadelphia conseguiu descontar aos 73, quando o capitão Alejandro Bedoya, de pais colombianos, aproveitou uma sobra na área do Miami e chutou para o fundo da rede apenas três minutos após entrar em campo.

As esperanças de virada dos anfitriões foram frustradas 11 minutos depois, quando o promissor meia David Ruiz, de 19 anos, recebeu uma bola nas costas da defesa adversária e marcou com um chute cruzado.

Na segunda semifinal da Copa das Ligas, o Monterrey tentará se manter como o único sobrevivente das 18 equipes mexicanas que iniciaram a competição.

Os ‘Rayados’ têm pela frente o Nasvhille SC, que goleou o Minnesota por 5 a 0 nas quartas de final.

Mas também não falta confiança em Monterrey. A equipe comandada pelo argentino Fernando Ortiz conseguiu cinco vitórias em cinco jogos, e teve o prazer de eliminar o vizinho Tigres nas oitavas de final. Nas quartas de final eliminou o Los Angeles FC, atual campeão da MLS, vencendo por 3 a 2 de virada, após estar perdendo por 2 a 0.

