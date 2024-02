Inter Miami contrata volante argentino Federico Redondo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/02/2024 - 18:16 Para compartilhar:

O Inter Miami, do astro Lionel Messi, anunciou, nesta sexta-feira (23), a contratação do volante Federico Redondo, do Argentinos Juniors, que estava no elenco da seleção da Argentina no Pré-Olímpico Sul-Americano, classificada para os Jogos de Paris 2024.

Federico, de 21 anos, é filho do ex-jogador do Real Madrid Fernando Redondo e vai reforçar o time da Flórida na disputa da MLS.

O Inter, que venceu o Real Salt Lake na primeira rodada da liga norte-americana por 2 a 0, não informou os valores da transferência.

Segundo a imprensa argentina, o clube dos Estados Unidos vai desembolsar cerca de US$ 8 milhões (R$ 39 milhões na cotação atual) para ter o jogador e o Argentinos Juniors ficará com 15% de uma futura venda para outra equipe.

Terminadas as negociações, que tiveram altos e baixos nos últimos dias, o Inter contrata uma das maiores promessas do futebol argentino, que já estava na mira de clubes europeus.

Redondo teve papel fundamental na classificação da Argentina para os Jogos de Paris, marcando um gol nos minutos finais que garantiu um empate com o Paraguai em 3 a 3 no quadrangular final do Pré-Olímpico.

Desde sua estreia como profissional pelo Argentinos Juniors, em 2022, o volante disputou 58 jogos, com dois gols marcados e duas assistências.

