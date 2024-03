Inter Miami confirma desfalque de Messi para jogo deste sábado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/03/2024 - 22:43 Para compartilhar:

Ainda não será neste sábado que Lionel Messi voltará aos gramados. A lesão no tendão vai manter o argentino como desfalque do Inter Miami para o jogo deste sábado, contra o New York City FC. O clube americano, contudo, projeta seu retorno para o jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, contra o Monterrey, no dia 3 de abril.

Com mais um jogo de baixa na equipe de Miami, o atacante terá somado apenas nove das 19 partidas da MLS que o Inter Miami disputou desde sua chegada ao time, no ano passado.

“Ele está trabalhando com os fisioterapeutas”, disse o auxiliar técnico Javier Morales, nesta sexta-feira. “Mas ele não estará disponível porque estamos fazendo tudo o que podemos para prepará-lo para a próxima quarta-feira. É para isso que estamos trabalhando”, declarou.

Messi não joga pelo Miami desde 13 de março, quando deixou o gramado no início do segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Nashville. O argentino alegou um desconforto no tendão da coxa direita para ir ao vestiário mais cedo. Assim, o atacante também foi desfalque na seleção argentina na última Data Fifa, nos amistosos com El Salvador e Costa Rica.

O Inter Miami venceu todas as cinco partidas que Messi disputou nesta temporada, mas perdeu duas das três sem ele, incluindo uma dura derrota por 4 a 0 para Nova York, no sábado passado.

