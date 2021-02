Inter mantém vantagem na liderança; Fluminense fica a 5 pontos do G4: a classificação do Brasileirão Aproveite para simular os resultados dos próximos jogos da competição

A abertura da 33ª do Campeonato Brasileiro não viu mudanças tão significativas na tabela de classificação. A mais destacável foi a subida do Fluminense para a 5ª colocação, com 53 pontos, graças à vitória por 3 a 0 contra o Goiás, no Nilton Santos.

O Tricolor dormirá no G6 da competição independentemente do resultado do duelo do Palmeiras contra o Botafogo, na terça-feira, no Allianz Parque. Isso porque o Grêmio não passou de um empate contra o Coritiba no Couto Pereira, por 1 a 1.

Na briga pelo título, o São Paulo se distanciou mais ainda da taça, ao ser derrotado para o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia. Melhor para o Internacional, que sofreu, mas bateu o Red Bull Bragantino no Beira Rio por 2 a 1 e manteve os cinco de vantagem para o Galo, segundo colocado, e no mínimo os quatro sobre o Flamengo, que entra em campo nesta segunda-feira.

