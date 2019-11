Inter leva virada do Dortmund e se complica na Champions

SÃO PAULO, 05 NOV (ANSA) – Em boa fase sob o comando de Antonio Conte, a Inter de Milão levou mais uma virada nesta terça-feira (5) e corre o risco de uma eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa.

Jogando na Alemanha, o time nerazzurro chegou a abrir 2 a 0 no placar sobre o Borussia Dortmund, com gols de Lautaro Martínez e Vecino, mas sofreu um apagão no segundo tempo e permitiu a virada.

Os tentos dos donos da casa foram marcados por Hakimi (dois) e Brandt. Com quatro rodadas disputadas, o Barcelona, que empatou em casa com o Slavia Praga por 0 a 0, lidera o grupo F com oito pontos.

O Dortmund aparece na segunda posição, com sete, enquanto a Inter, que já havia sofrido uma virada do Barça no Camp Nou, tem quatro. Os comandados de Conte visitam o Slavia Praga em 27 de novembro e recebem o Barcelona em 10 de dezembro, no jogo que deve ser decisivo para o futuro nerazzurro na Champions.

Napoli – Se a Inter vai bem em casa e mal na Europa, o Napoli vive um cenário exatamente oposto. Em sétimo lugar na Série A, o time azzurro só empatou com o RB Salzburg no San Paolo, mas segue confortável no grupo E da Liga dos Campeões.

O clube austríaco abriu o placar em pênalti convertido pelo fenômeno Haaland (sete gols em quatro jogos na Champions), porém Lozano deixou tudo igual.

O empate fez o Napoli cair para segundo lugar, com sete pontos, dois a menos que o Liverpool, que venceu o Genk na Inglaterra e chegou a nove. Mas o time italiano tem quatro pontos de vantagem sobre o RB Salzburg, terceiro colocado, faltando somente duas rodadas. (ANSA)