Inter leva golaço no último lance, perde do Bologna e divide liderança do Italiano com o Napoli

A briga pelo título do Campeonato Italiano esquentou de vez. Com a derrota da Inter de Milão em péssimo jogo na casa do Bologna, que definiu o 1 a 0 no último lance dos acréscimos, neste domingo, não há mais diferença para o Napoli, ambos iguais em 71. Restando cinco rodadas, a disputa promete fortes emoções sem confronto direto pela frente e sem critérios de desempate pelo 1º lugar – em caso de empate em pontos, farão um jogo extra.

A Inter entrou em campo sob pressão após o Napoli ganhar no sábado. Mas a postura no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, diante de um rival que ainda sonha com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, foi abaixo do esperado. Nem parecia um duelo entre líder e sexto colocado.

Em duelo em baixa velocidade e intensidade reduzida, a torcida da Internazionale levou um susto logo aos 14 minutos quando Carlos Augusto caiu acusando dores do joelho esquerdo. Dimarco chegou a aquecer, mas o brasileiro se recuperou e continuou na partida.

O primeiro tempo seguiu com as defesas de sobressaindo e as chances foram raras. Mesmo assim, a Inter voltou a ter uma notícia preocupante: Mkhitaryan levou cartão amarelo que o tira do duelo com a Roma na próxima rodada.

O jogo sonolento de duas equipes que necessitavam da vitória por ambições distintas na competição seguiu na segunda etapa. Os cruzamentos de Çalhanoglu em escanteios eram o que de melhor a Inter oferecia na etapa final. Mas faltava a finalização para “inflamar” a torcida e melhorar o jogo.

O Bologna também pouco produzia. A quem necessitava de um resultado positivo para alcançar o G-4, o desempenho caseira era frustrante. O medo de se expor era maior que a vontade de ganhar na briga direta com Juventus e Roma.

No fim, quase a Inter abre o placar após Ravaglia soltar uma bola em disputa pelo alto. A Inter carimbou a trave, mas a falta invalidou o lance. No último lance, em um cruzamento para a área, Orsolini deu um lindo voleio e com a pintura, definiu um importante triunfo para o Bologna em jogo no qual ninguém merecia sequer pontuar.