Inter leva gol nos acréscimos e só empata com Fiorentina

Do Cerrado para a Itália

Com peças autorais produzidas em escala industrial, Pedro Franco amplia a presença do mobiliário brasileiro no circuito mundial. Este ano, ele leva para Milão peças inspiradas no capim dourado e em outras belezas naturais do País